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https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-بوريس-جونسون-يتنحى-عن-منصب-رئيس-الوزراء-البريطاني--1064799778.html
إعلام: بوريس جونسون يتنحى عن منصب رئيس الوزراء البريطاني
إعلام: بوريس جونسون يتنحى عن منصب رئيس الوزراء البريطاني
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T08:19+0000
2022-07-07T08:35+0000
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وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.ودعا وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا، في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته.ونشر زهاوي تغريدة على حسابه الشخصي طالب فيها جونسون بالاستقالة، قائلا:رئيس الوزراء: هذا ليس مستداما وسيزداد سوءا لك ولحزب المحافظين والأهم من كل شيء البلاد. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن.وأشار موقع cnbc، في وقت سابق، إلى استقالة أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.
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العالم

إعلام: بوريس جونسون يتنحى عن منصب رئيس الوزراء البريطاني

08:19 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
ودعا وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا، في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته.
ونشر زهاوي تغريدة على حسابه الشخصي طالب فيها جونسون بالاستقالة، قائلا:
رئيس الوزراء: هذا ليس مستداما وسيزداد سوءا لك ولحزب المحافظين والأهم من كل شيء البلاد. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن.
وأشار موقع cnbc، في وقت سابق، إلى استقالة أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.
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