إعلام: بوريس جونسون يتنحى عن منصب رئيس الوزراء البريطاني
08:19 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс/
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
Boris Johnson will resign as Conservative leader today, continuing as UK prime minister until autumn, the BBC understands https://t.co/8rGDpvoXVe— BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 7, 2022
فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
ودعا وزير الخزانة البريطاني ناظم زهاوي المعين حديثا، في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء بوريس جونسون لتقديم استقالته.
ونشر زهاوي تغريدة على حسابه الشخصي طالب فيها جونسون بالاستقالة، قائلا:
Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022
رئيس الوزراء: هذا ليس مستداما وسيزداد سوءا لك ولحزب المحافظين والأهم من كل شيء البلاد. يجب أن تفعل الشيء الصحيح وتذهب الآن.
وأشار موقع cnbc، في وقت سابق، إلى استقالة أكثر من 50 عضوا في البرلمان من حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ يوم الثلاثاء، مع استمرار التمرد غير المسبوق ضد الزعيم من داخل حزبه.