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https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-جونسون-يتصل-بالملكة-إليزابيث-لإبلاغها-نيته-الاستقالة-1064811996.html
إعلام: جونسون يتصل بالملكة إليزابيث لإبلاغها نيته الاستقالة
إعلام: جونسون يتصل بالملكة إليزابيث لإبلاغها نيته الاستقالة
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:19+0000
2022-07-07T11:39+0000
العالم
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ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".وتابع قائلا: "عليه المغادرة كليًا.. لا مجال لأي شيء من هذا الهراء حول التشبث [بالمنصب] لبضعة أشهر. لقد تسبب في الفوضى والأكاذيب والاحتيال في البلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/جونسون-يشكل-مجلس-وزراء-جديد-بعد-استقالة-أغلب-أعضاء-الحكومة-1064812094.html
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إعلام: جونسون يتصل بالملكة إليزابيث لإبلاغها نيته الاستقالة

11:19 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / Daniel Leal رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.
في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
جونسون يشكل مجلس وزراء جديد بعد استقالة أغلب أعضاء الحكومة
11:19 GMT
وتابع قائلا: "عليه المغادرة كليًا.. لا مجال لأي شيء من هذا الهراء حول التشبث [بالمنصب] لبضعة أشهر. لقد تسبب في الفوضى والأكاذيب والاحتيال في البلاد".
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