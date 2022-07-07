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https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-زين-الدين-زيدان-يزور-تركيا-سرا-والسبب-إجراء-عملية-زراعة-شعر-1064810523.html
إعلام: زين الدين زيدان يزور تركيا سرا... والسبب: إجراء عملية زراعة شعر
إعلام: زين الدين زيدان يزور تركيا سرا... والسبب: إجراء عملية زراعة شعر
قالت تقارير إعلامية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قد زار تركيا سرا، بدافع الاتفاق على عملية إجراء زراعة شعر في إسطنبول. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:58+0000
2022-07-07T10:58+0000
زين الدين زيدان
شعر
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ووفقا لصحيفة صباح التركية، فإن اللاعب الفرنسي السابق، ومدرب ريال مدريد السابق أيضا، قد زار مدينة إسطنبول، وأقام في أحد فنادقها، بعيدا عن عدسات الإعلام، من أجل زراعة شعر في رأسه الخالية تمام.ودللت الصحيفة على سرية الزيارة، بأن كل الحجوزات التي تمت داخل تركيا كان قد تم تسجيلها باسم مدير أعماله.وزيدان البالغ من العمر 50 عاماً، لم يكن أصلعا منذ طفولته، بل كان ذا شعر كثيف، لكنه أصيب بالصلع في العشرينات من عمر، حسبما أفادت الصحيفة.ومعروف أن تركيا تحتل مكانة متقدمة في السياحة الصحية، والتي تدر دخلا كبيرا على البلاد يصل إلى مليار دولار سنويا.ويعد الفرنسي ذو الأصل الجزائري، زين الدين زيدان، من أعظم لاعبي كرة القدم العالمية، وقد قاد منتخب بلاده (فرنسا) للفوز بكأس العالم، وبطولة أوروبا، وبعد اعتزاله عمل كمدرب لريال مدريد الإسباني، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس العالم للأندية، وذلك في الفترة من 2016، وحتى إعلان تركه النادي في مايو/أيار 2021.
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زين الدين زيدان, شعر

إعلام: زين الدين زيدان يزور تركيا سرا... والسبب: إجراء عملية زراعة شعر

10:58 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU النجم الفرنسي زين الدين زيدان
 النجم الفرنسي زين الدين زيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / CLEMENT MAHOUDEAU
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قالت تقارير إعلامية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قد زار تركيا سرا، بدافع الاتفاق على عملية إجراء زراعة شعر في إسطنبول.
ووفقا لصحيفة صباح التركية، فإن اللاعب الفرنسي السابق، ومدرب ريال مدريد السابق أيضا، قد زار مدينة إسطنبول، وأقام في أحد فنادقها، بعيدا عن عدسات الإعلام، من أجل زراعة شعر في رأسه الخالية تمام.
ودللت الصحيفة على سرية الزيارة، بأن كل الحجوزات التي تمت داخل تركيا كان قد تم تسجيلها باسم مدير أعماله.
وزيدان البالغ من العمر 50 عاماً، لم يكن أصلعا منذ طفولته، بل كان ذا شعر كثيف، لكنه أصيب بالصلع في العشرينات من عمر، حسبما أفادت الصحيفة.
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ومعروف أن تركيا تحتل مكانة متقدمة في السياحة الصحية، والتي تدر دخلا كبيرا على البلاد يصل إلى مليار دولار سنويا.

وتأتي في مقدمة ما تتميز به تركيا في هذا المجال، عمليات زراعة الشعر، والتي تجذب آلافا من جميع أنحاء العالم.

ويعد الفرنسي ذو الأصل الجزائري، زين الدين زيدان، من أعظم لاعبي كرة القدم العالمية، وقد قاد منتخب بلاده (فرنسا) للفوز بكأس العالم، وبطولة أوروبا، وبعد اعتزاله عمل كمدرب لريال مدريد الإسباني، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس العالم للأندية، وذلك في الفترة من 2016، وحتى إعلان تركه النادي في مايو/أيار 2021.
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