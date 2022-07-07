https://arabic.sputniknews.com/20220707/إعلام-زين-الدين-زيدان-يزور-تركيا-سرا-والسبب-إجراء-عملية-زراعة-شعر-1064810523.html

إعلام: زين الدين زيدان يزور تركيا سرا... والسبب: إجراء عملية زراعة شعر

إعلام: زين الدين زيدان يزور تركيا سرا... والسبب: إجراء عملية زراعة شعر

قالت تقارير إعلامية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قد زار تركيا سرا، بدافع الاتفاق على عملية إجراء زراعة شعر في إسطنبول. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T10:58+0000

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2022-07-07T10:58+0000

زين الدين زيدان

شعر

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ووفقا لصحيفة صباح التركية، فإن اللاعب الفرنسي السابق، ومدرب ريال مدريد السابق أيضا، قد زار مدينة إسطنبول، وأقام في أحد فنادقها، بعيدا عن عدسات الإعلام، من أجل زراعة شعر في رأسه الخالية تمام.ودللت الصحيفة على سرية الزيارة، بأن كل الحجوزات التي تمت داخل تركيا كان قد تم تسجيلها باسم مدير أعماله.وزيدان البالغ من العمر 50 عاماً، لم يكن أصلعا منذ طفولته، بل كان ذا شعر كثيف، لكنه أصيب بالصلع في العشرينات من عمر، حسبما أفادت الصحيفة.ومعروف أن تركيا تحتل مكانة متقدمة في السياحة الصحية، والتي تدر دخلا كبيرا على البلاد يصل إلى مليار دولار سنويا.ويعد الفرنسي ذو الأصل الجزائري، زين الدين زيدان، من أعظم لاعبي كرة القدم العالمية، وقد قاد منتخب بلاده (فرنسا) للفوز بكأس العالم، وبطولة أوروبا، وبعد اعتزاله عمل كمدرب لريال مدريد الإسباني، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في كأس العالم للأندية، وذلك في الفترة من 2016، وحتى إعلان تركه النادي في مايو/أيار 2021.

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زين الدين زيدان, شعر