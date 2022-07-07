https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيران-ترد-على-بريطانيا-بشأن-توقيف-شحنة-أسلحة-إيرانية-متطورة-كانت-في-طريقها-لليمن-1064837844.html
إيران ترد على بريطانيا بشأن توقيف شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها لليمن
إيران ترد على بريطانيا بشأن توقيف شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها لليمن
ردت الخارجية الإيرانية على مزاعم بريطانيا توقيف شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لليمن في يناير الماضي، لافتة إلى أن لندن شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T21:00+0000
2022-07-07T21:00+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن "بريطانيا شريكة في الجرائم التي يرتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني الأعزل". وأشار إلى أنه "مع احتساب التراخيص الخاصة التي أعطتها الحكومة البريطانية لمصنعي الأسلحة فإن هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات".وأوضح أن "نهج الحكومة البريطانية في استمرار تصديرها الأسلحة لقوات التحالف يعتبر من أسباب استمرار هذه الحرب غير الإنسانية على اليمن".وكان مسؤولون بريطانيون، قد صرحوا اليوم الخميس، بأن سفينة تابعة للبحرية البريطانية ضبطت شحنة متطورة من الصواريخ الإيرانية في خليج عمان في وقت سابق من العام الجاري كانت في طريقها لليمن، مشيرين إلى أن ذلك يعد دليلا على "دعم طهران للحوثيين اليمنيين".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، حسب تقرير للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/بريطانيا-تكشف-تفاصيل-ضبط-شحنة-صواريخ-متقدمة-تقول-إن-إيران-أرسلتها-إلى-اليمن-1064832160.html
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إيران, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, قوات التحالف العربي
إيران ترد على بريطانيا بشأن توقيف شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها لليمن
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ردت الخارجية الإيرانية على مزاعم بريطانيا توقيف شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لليمن في يناير الماضي، لافتة إلى أن لندن شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني.
وحسب وكالة أنباء فارس
، قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن "بريطانيا شريكة في الجرائم التي يرتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني الأعزل".
وأضاف أن "بريطانيا ووفق ما نشرته وسائل إعلامها سلمّت أسلحة متطورة بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن إلى التحالف على اليمن، من بينها قنابل وصواريخ جو-أرض وصواريخ موجهة وطائرات مقاتلة".
وأشار إلى أنه "مع احتساب التراخيص الخاصة التي أعطتها الحكومة البريطانية لمصنعي الأسلحة فإن هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات".
وأوضح أن "نهج الحكومة البريطانية في استمرار تصديرها الأسلحة لقوات التحالف يعتبر من أسباب استمرار هذه الحرب غير الإنسانية على اليمن".
كما أكد أن "بريطانيا ليست بمستوى يؤهلها لإطلاق مثل هذه التهم ضد إيران".
وكان مسؤولون بريطانيون، قد صرحوا اليوم الخميس، بأن سفينة تابعة للبحرية البريطانية ضبطت شحنة متطورة من الصواريخ الإيرانية في خليج عمان
في وقت سابق من العام الجاري كانت في طريقها لليمن، مشيرين إلى أن ذلك يعد دليلا على "دعم طهران للحوثيين اليمنيين".
ويشهد اليمن
منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، حسب تقرير للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.