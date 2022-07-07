https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيران-ترد-على-بريطانيا-بشأن-توقيف-شحنة-أسلحة-إيرانية-متطورة-كانت-في-طريقها-لليمن-1064837844.html

إيران ترد على بريطانيا بشأن توقيف شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها لليمن

إيران ترد على بريطانيا بشأن توقيف شحنة أسلحة إيرانية متطورة كانت في طريقها لليمن

ردت الخارجية الإيرانية على مزاعم بريطانيا توقيف شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لليمن في يناير الماضي، لافتة إلى أن لندن شريكة في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T21:00+0000

2022-07-07T21:00+0000

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وحسب وكالة أنباء فارس، قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الخميس، إن "‎بريطانيا شريكة في الجرائم التي يرتكبها التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني الأعزل". وأشار إلى أنه "مع احتساب التراخيص الخاصة التي أعطتها الحكومة البريطانية لمصنعي الأسلحة فإن هذا الرقم سيتضاعف عدة مرات".وأوضح أن "نهج الحكومة البريطانية في استمرار تصديرها الأسلحة لقوات التحالف يعتبر من أسباب استمرار هذه الحرب غير الإنسانية على اليمن".وكان مسؤولون بريطانيون، قد صرحوا اليوم الخميس، بأن سفينة تابعة للبحرية البريطانية ضبطت شحنة متطورة من الصواريخ الإيرانية في خليج عمان في وقت سابق من العام الجاري كانت في طريقها لليمن، مشيرين إلى أن ذلك يعد دليلا على "دعم طهران للحوثيين اليمنيين".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، حسب تقرير للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/بريطانيا-تكشف-تفاصيل-ضبط-شحنة-صواريخ-متقدمة-تقول-إن-إيران-أرسلتها-إلى-اليمن-1064832160.html

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