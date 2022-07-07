https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيران-نأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-سلام-دائم-بينهما-1064836224.html
إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، أن طهران تأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:58+0000
2022-07-07T19:58+0000
2022-07-07T19:58+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم الخميس.وأضاف شمخاني أن السياسة إيران تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة واصفا زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.وشدد المسؤول الإيراني على أهمية الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي.كما أكد شمخاني رفض طهران لأي إجراء يؤدي إلى تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.يذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-المجلس-الأوروبي-يبحث-مع-علييف-التسوية-مع-أرمينيا-1064635821.html
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إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، أن طهران تأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.
وحسب وكالة "تسنيم"
، جاء ذلك خلال تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم الخميس.
وأضاف شمخاني أن السياسة إيران تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة واصفا زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.
وشدد المسؤول الإيراني على أهمية الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي.
كما أكد شمخاني رفض طهران لأي إجراء يؤدي إلى تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.
يذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان
، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.