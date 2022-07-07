عربي
روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيران-نأمل-أن-تؤدي-المفاوضات-بين-أرمينيا-وأذربيجان-إلى-سلام-دائم-بينهما-1064836224.html
إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، أن طهران تأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:58+0000
2022-07-07T19:58+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/86/1043508636_0:70:3180:1859_1920x0_80_0_0_25219872015e4614d1ac441bdbfcca50.jpg
وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم الخميس.وأضاف شمخاني أن السياسة إيران تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة واصفا زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.وشدد المسؤول الإيراني على أهمية الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي.كما أكد شمخاني رفض طهران لأي إجراء يؤدي إلى تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.يذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/رئيس-المجلس-الأوروبي-يبحث-مع-علييف-التسوية-مع-أرمينيا-1064635821.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/86/1043508636_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_20cf0c97bfe4ffc828bf3d4483fc7f51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: نأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم بينهما

19:58 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، أن طهران تأمل أن تؤدي المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان إلى سلام دائم في إطار الحفاظ على وحدة أراضي البلدين.
وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال تصريح صحفي فور وصوله إلى العاصمة الأرمينية، يريفان، اليوم الخميس.
وأضاف شمخاني أن السياسة إيران تهتم بتوسيع وتعميق العلاقات مع الدول المجاورة واصفا زيارته لأرمينيا بأنها تأتي في هذا السياق.
وشدد المسؤول الإيراني على أهمية الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي.
كما أكد شمخاني رفض طهران لأي إجراء يؤدي إلى تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة.
رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع علييف التسوية مع أرمينيا
4 يوليو, 14:10 GMT
يذكر أنه في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في الإقليم المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала