https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيلون-ماسك-يغرد-بعد-أنباء-إنجابه-توأما-من-مديرة-في-شركته-ما-علاقة-سكان-الأرض-1064835985.html

إيلون ماسك يغرد بعد أنباء إنجابه توأما من مديرة في شركته... ما علاقة "سكان الأرض"‏

إيلون ماسك يغرد بعد أنباء إنجابه توأما من مديرة في شركته... ما علاقة "سكان الأرض"‏

تحدث الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، بعد أنباء متداولة عن إنجابه توأما من مديرة في إحدى شركاته، أواخر ‏العام الماضي.‏ 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T19:44+0000

2022-07-07T19:44+0000

2022-07-07T19:51+0000

إيلون ماسك

مجتمع

منوعات

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أنجب ماسك توأما غير معروفين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من شيفون زيليس، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة "نيورالينك" التي يملكها، وفقا لتقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي.وقال إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر" إنه "يبذل قصارى جهده لتجنب "أزمة نقص سكان الأرض"، مضيفا أن "انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن".وسبق لإيلون ماسك أن أعرب عن مخاوفه بشأن انخفاض معدلات المواليد لسنوات، وفي تغريدة له في عام 2017، قال إن "سكان العالم يتسارعون نحو الانهيار، لكن يبدو أن القليل منهم يلاحظون ذلك أو يهتمون بذلك".ومن إحدى نتائج الانخفاض السكاني التي تثير قلق ماسك أكثر من غيرها، هو عدم وجود عدد كاف من الناس لاستعمار كوكب المريخ، الذي يهدف لإعماره بالبشر قبل نهاية العقد الحالي.وإيلون ماسك هو الحائز رسميا على لقب "أغنى رجل في العالم"، وتقدّر ثروته بما يتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، ولديه حاليا 9 أطفال معروفين، من بينهم ابنة متحولة جنسيا طلبت عدم ربط اسمها به بأي شكل من الأشكال.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/إيلون-ماسك-يحذر-من-أن-تواجه-أمريكا-مصير-اليابان-1064221678.html

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