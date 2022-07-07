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https://arabic.sputniknews.com/20220707/إيلون-ماسك-يغرد-بعد-أنباء-إنجابه-توأما-من-مديرة-في-شركته-ما-علاقة-سكان-الأرض-1064835985.html
إيلون ماسك يغرد بعد أنباء إنجابه توأما من مديرة في شركته... ما علاقة "سكان الأرض"‏
إيلون ماسك يغرد بعد أنباء إنجابه توأما من مديرة في شركته... ما علاقة "سكان الأرض"‏
تحدث الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، بعد أنباء متداولة عن إنجابه توأما من مديرة في إحدى شركاته، أواخر ‏العام الماضي.‏ 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:44+0000
2022-07-07T19:51+0000
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
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أنجب ماسك توأما غير معروفين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من شيفون زيليس، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة "نيورالينك" التي يملكها، وفقا لتقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي.وقال إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر" إنه "يبذل قصارى جهده لتجنب "أزمة نقص سكان الأرض"، مضيفا أن "انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن".وسبق لإيلون ماسك أن أعرب عن مخاوفه بشأن انخفاض معدلات المواليد لسنوات، وفي تغريدة له في عام 2017، قال إن "سكان العالم يتسارعون نحو الانهيار، لكن يبدو أن القليل منهم يلاحظون ذلك أو يهتمون بذلك".ومن إحدى نتائج الانخفاض السكاني التي تثير قلق ماسك أكثر من غيرها، هو عدم وجود عدد كاف من الناس لاستعمار كوكب المريخ، الذي يهدف لإعماره بالبشر قبل نهاية العقد الحالي.وإيلون ماسك هو الحائز رسميا على لقب "أغنى رجل في العالم"، وتقدّر ثروته بما يتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، ولديه حاليا 9 أطفال معروفين، من بينهم ابنة متحولة جنسيا طلبت عدم ربط اسمها به بأي شكل من الأشكال.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/إيلون-ماسك-يحذر-من-أن-تواجه-أمريكا-مصير-اليابان-1064221678.html
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إيلون ماسك, مجتمع, منوعات

إيلون ماسك يغرد بعد أنباء إنجابه توأما من مديرة في شركته... ما علاقة "سكان الأرض"‏

19:44 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 19:51 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2022 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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تحدث الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الخميس، بعد أنباء متداولة عن إنجابه توأما من مديرة في إحدى شركاته، أواخر ‏العام الماضي.‏
أنجب ماسك توأما غير معروفين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من شيفون زيليس، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة "نيورالينك" التي يملكها، وفقا لتقرير نشره موقع "إنسايدر" الأمريكي.
وقال إيلون ماسك عبر حسابه على "تويتر" إنه "يبذل قصارى جهده لتجنب "أزمة نقص سكان الأرض"، مضيفا أن "انهيار معدل المواليد هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن".
وسبق لإيلون ماسك أن أعرب عن مخاوفه بشأن انخفاض معدلات المواليد لسنوات، وفي تغريدة له في عام 2017، قال إن "سكان العالم يتسارعون نحو الانهيار، لكن يبدو أن القليل منهم يلاحظون ذلك أو يهتمون بذلك".
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ومن إحدى نتائج الانخفاض السكاني التي تثير قلق ماسك أكثر من غيرها، هو عدم وجود عدد كاف من الناس لاستعمار كوكب المريخ، الذي يهدف لإعماره بالبشر قبل نهاية العقد الحالي.
وإيلون ماسك هو الحائز رسميا على لقب "أغنى رجل في العالم"، وتقدّر ثروته بما يتجاوز 200 مليار دولار أمريكي، ولديه حاليا 9 أطفال معروفين، من بينهم ابنة متحولة جنسيا طلبت عدم ربط اسمها به بأي شكل من الأشكال.
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