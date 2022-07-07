عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/ارتفاع-سعر-الذهب-مع-تراجع-الدولار-بعد-خسائر-كبيرة-1064830969.html
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة
ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على الشراء، بعد جلسات من الخسائر الفادحة التي أطاحت بالأسعار إلى ما دون المستوى... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:46+0000
2022-07-07T16:46+0000
أسعار الذهب اليوم
مجتمع
الفضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104346/97/1043469776_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4d77fcd45fc64995f74690b490aab25d.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني سي إن بي سي أرابيا، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب ارتفع في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأونصة الواحدة، بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش.وفي الوقت نفسه، انخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار، وذلك منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في شهر آذار/مارس، من أجل السيطرة على التضخم الجامح، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.وكانت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار، في وقت انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وذلك بعد اقترابه من أعلى مستوى له في 20 عاما في الجلسة السابقة.ويشار إلى أنه من بين المعادن النفيسة الأخرى التي ارتفع سعرها، ارتفاع سعر الفضة في العقود الفورية 0.8% إلى 19.34 دولار للأونصة، بالتوازي مع ارتفاع البلاتين 1.8% إلى 870.95 دولار، فيما قفز البلاديوم 3% إلى 1960.36 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/البنك-المركزي-العراقي-يعلن-زيادة-احتياطياته-من-الذهب-بنسبة-35-لتتجاوز-130-طنا-1064311130.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104346/97/1043469776_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1ca6951d008ee65ce8a22608924b0b6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, مجتمع, الفضة

ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة

16:46 GMT 07.07.2022
© Depositphotos / Costaszالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / Costasz
تابعنا عبرTelegram
ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على الشراء، بعد جلسات من الخسائر الفادحة التي أطاحت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.
وأكد الموقع الإلكتروني سي إن بي سي أرابيا، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب ارتفع في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأونصة الواحدة، بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2022
البنك المركزي العراقي يعلن زيادة احتياطياته من الذهب بنسبة 35% لتتجاوز 130 طنا
27 يونيو, 16:12 GMT
وفي الوقت نفسه، انخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار، وذلك منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في شهر آذار/مارس، من أجل السيطرة على التضخم الجامح، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.
وكانت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار، في وقت انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وذلك بعد اقترابه من أعلى مستوى له في 20 عاما في الجلسة السابقة.
ويشار إلى أنه من بين المعادن النفيسة الأخرى التي ارتفع سعرها، ارتفاع سعر الفضة في العقود الفورية 0.8% إلى 19.34 دولار للأونصة، بالتوازي مع ارتفاع البلاتين 1.8% إلى 870.95 دولار، فيما قفز البلاديوم 3% إلى 1960.36 دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала