https://arabic.sputniknews.com/20220707/ارتفاع-سعر-الذهب-مع-تراجع-الدولار-بعد-خسائر-كبيرة-1064830969.html
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة
ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على الشراء، بعد جلسات من الخسائر الفادحة التي أطاحت بالأسعار إلى ما دون المستوى... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:46+0000
2022-07-07T16:46+0000
2022-07-07T16:46+0000
أسعار الذهب اليوم
مجتمع
الفضة
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وأكد الموقع الإلكتروني سي إن بي سي أرابيا، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب ارتفع في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأونصة الواحدة، بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش.وفي الوقت نفسه، انخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار، وذلك منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في شهر آذار/مارس، من أجل السيطرة على التضخم الجامح، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.وكانت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار، في وقت انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وذلك بعد اقترابه من أعلى مستوى له في 20 عاما في الجلسة السابقة.ويشار إلى أنه من بين المعادن النفيسة الأخرى التي ارتفع سعرها، ارتفاع سعر الفضة في العقود الفورية 0.8% إلى 19.34 دولار للأونصة، بالتوازي مع ارتفاع البلاتين 1.8% إلى 870.95 دولار، فيما قفز البلاديوم 3% إلى 1960.36 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/البنك-المركزي-العراقي-يعلن-زيادة-احتياطياته-من-الذهب-بنسبة-35-لتتجاوز-130-طنا-1064311130.html
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أسعار الذهب اليوم, مجتمع, الفضة
ارتفاع سعر الذهب مع تراجع الدولار بعد خسائر كبيرة
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ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع طفيف للدولار وإقبال بعض المستثمرين على الشراء، بعد جلسات من الخسائر الفادحة التي أطاحت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.
وأكد الموقع الإلكتروني سي إن بي سي أرابيا
، مساء اليوم الخميس، أن سعر الذهب ارتفع في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأونصة الواحدة، بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش.
وفي الوقت نفسه، انخفض المعدن النفيس
بأكثر من 300 دولار، وذلك منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في شهر آذار/مارس، من أجل السيطرة على التضخم الجامح، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.
وكانت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة
قد ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار، في وقت انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وذلك بعد اقترابه من أعلى مستوى له في 20 عاما في الجلسة السابقة.
ويشار إلى أنه من بين المعادن النفيسة الأخرى التي ارتفع سعرها، ارتفاع سعر الفضة في العقود الفورية 0.8% إلى 19.34 دولار للأونصة، بالتوازي مع ارتفاع البلاتين 1.8% إلى 870.95 دولار، فيما قفز البلاديوم 3% إلى 1960.36 دولار.