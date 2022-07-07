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https://arabic.sputniknews.com/20220707/استطلاع-يكشف-أن-العرب-فقدوا-ثقتهم-بالديمقراطية-لتحقيق-الاستقرار-الاقتصادي-1064825527.html
استطلاع يكشف أن العرب فقدوا ثقتهم بالديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
استطلاع يكشف أن العرب فقدوا ثقتهم بالديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
كشف استطلاع رأي حديث، أن العرب فقدوا الثقة في الديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:40+0000
2022-07-07T14:40+0000
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جاء ذلك بعد "استطلاع العالم العربي 2022"، الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي بالتعاون مع "بي بي سي نيوز عربي"، والذي تم نشره، اليوم الخميس، وشمل عددا من الدول العربية من بينها المغرب والأردن، بحسب "اليوم 24".وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجع في الثقة بالديمقراطية في جميع أنحاء البلدان التي شملتها الدراسة.وقال النصف أو أكثر، في 6 بلدان، إن اقتصاد البلاد يضعف في حال تطبيق نظام الحكم الديمقراطي.ومن بين هذه البلدان، شهد الأردن أكبر تغيير من 24 في المئة من المواطنين الذين قالوا ذلك في عام 2018 إلى 57 في المئة في عام 2022، بزيادة قدرها 33 نقطة.وأيضا هناك ارتفاع في عدد الأردنيين الذين يقولون إنهم يتفقون أو يتفقون بشدة مع القول بأن الأنظمة الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشاكل، من 38 في المئة في عام 2018 إلى 53 في المئة، في عام 2022، بزيادة قدرها 15 نقطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/من-الحب-ما-قتل-تفاقم-جرائم-قتل-النساء-في-البلدان-العربية--1064759035.html
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أخبار العالم الآن

استطلاع يكشف أن العرب فقدوا ثقتهم بالديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

14:40 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBAشراء ذهب في السودان
شراء ذهب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / YASUYOSHI CHIBA
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كشف استطلاع رأي حديث، أن العرب فقدوا الثقة في الديمقراطية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك بعد "استطلاع العالم العربي 2022"، الذي أجرته شبكة الباروميتر العربي بالتعاون مع "بي بي سي نيوز عربي"، والذي تم نشره، اليوم الخميس، وشمل عددا من الدول العربية من بينها المغرب والأردن، بحسب "اليوم 24".
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"من الحب ما قتل"... تفاقم جرائم قتل النساء في البلدان العربية
أمس, 14:04 GMT
وأظهرت نتائج الاستطلاع تراجع في الثقة بالديمقراطية في جميع أنحاء البلدان التي شملتها الدراسة.
وقال النصف أو أكثر، في 6 بلدان، إن اقتصاد البلاد يضعف في حال تطبيق نظام الحكم الديمقراطي.
ومن بين هذه البلدان، شهد الأردن أكبر تغيير من 24 في المئة من المواطنين الذين قالوا ذلك في عام 2018 إلى 57 في المئة في عام 2022، بزيادة قدرها 33 نقطة.
وأيضا هناك ارتفاع في عدد الأردنيين الذين يقولون إنهم يتفقون أو يتفقون بشدة مع القول بأن الأنظمة الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشاكل، من 38 في المئة في عام 2018 إلى 53 في المئة، في عام 2022، بزيادة قدرها 15 نقطة.
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