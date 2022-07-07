https://arabic.sputniknews.com/20220707/استقالة-وزير-التكنولوجيا-البريطاني-1064795414.html
استقالة وزير التكنولوجيا البريطاني
استقالة وزير التكنولوجيا البريطاني
استقال وزير التكنولوجيا البريطاني كريس فيلب، داعيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى التنحي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:33+0000
2022-07-07T07:33+0000
2022-07-07T07:33+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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جاء في الرسالة إلى جونسون على تويتر: "أكتب إليكم لأقدم استقالتي من منصب وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في حكومتكم... بالنظر إلى الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أعتقد أنه يجب عليك التنحي كرئيس للوزراء".قبل ذلك بوقت قصير، استقال جورج فريمان، نائب الوزير البرلماني للعلوم والبحث والابتكار، ليصبح العضو الخمسين في الحكومة الذي أعلن استقالته.وتأتي استقالة كريس فيلب عقب استقالات أخرى شملت وزراء المالية والصحة.وتأتي الاستقالات في إطار احتجاجات من أعضاء الحكومة على تورط جونسون ومكتبه في تعيين مشرع متهم بالتحرش الجنسي.لكن جونسون قال، أمس الأربعاء، إن حكومته مستمرة في عملها رغم الاستقالات.في المجموع، ترك أكثر من 50 عضوا في الحكومة مناصبهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, بوريس جونسون
استقالة وزير التكنولوجيا البريطاني
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استقال وزير التكنولوجيا البريطاني كريس فيلب، داعيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى التنحي.
جاء في الرسالة إلى جونسون على تويتر: "أكتب إليكم لأقدم استقالتي من منصب وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في حكومتكم... بالنظر إلى الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع والأشهر الماضية، أعتقد أنه يجب عليك التنحي كرئيس للوزراء".
قبل ذلك بوقت قصير، استقال جورج فريمان، نائب الوزير البرلماني للعلوم والبحث والابتكار، ليصبح العضو الخمسين في الحكومة الذي أعلن استقالته.
وتأتي استقالة كريس فيلب عقب استقالات أخرى شملت وزراء المالية والصحة.
وتأتي الاستقالات
في إطار احتجاجات من أعضاء الحكومة على تورط جونسون
ومكتبه في تعيين مشرع متهم بالتحرش الجنسي.
لكن جونسون قال، أمس الأربعاء، إن حكومته مستمرة في عملها رغم الاستقالات.
في المجموع، ترك أكثر من 50 عضوا في الحكومة مناصبهم.