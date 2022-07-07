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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الآلية-الثلاثية-سنواصل-تسهيل-المحادثات-بين-السودانيين-رغم-انسحاب-الجيش-حتى-الوصول-لاتفاق-1064803071.html
الآلية الثلاثية: سنواصل تسهيل المحادثات بين السودانيين رغم انسحاب الجيش حتى الوصول لاتفاق
الآلية الثلاثية: سنواصل تسهيل المحادثات بين السودانيين رغم انسحاب الجيش حتى الوصول لاتفاق
أكدت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيقاد) أنها ستواصل تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية رغم انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:30+0000
2022-07-07T09:30+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وقالت الآلية الثلاثية في بيان صحفي، اليوم الخميس: "ستواصل الآلية الثلاثية الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين، كجزء من مجهودها المستمرة لتسهيل الوصول حل سياسي الأزمة السياسية الحالية".وأضافت الآلية الثلاثية أنها "تشجع جميع المدنيين لتوصل لاتفاق بطريقة لتخطي الأزمة".وأشار بيان الآلية الثلاثية "أن الاجتماع الذي عقد في 8 حزيران/يونيو، كان مبنى على أساس حوار مدني - عسكري لكن مع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات التي تيسرها الآلية الثلاثية يكون أساس هذه الصيغة المبني على الحوار بين المدنيين والعسكريين قد ألغيت في الوقت الراهن".وأعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية حتى يتيح للمدنيين تشكيل حكومة مدنية مستقلة تكون مسؤولة عن وضع الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة الانتقالية.وكانت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي امتنعت عن الانخراط في محادثات مع العسكريين، معللة الأسباب أنها سيطرت على السلطة بطريقة شرعية عبر إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حين حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/وزير-الخارجية-السوداني-الجيش-لن-يشارك-في-أي-تفاوض-لتشكيل-حكومة-مدنية-1064801085.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي, الاتحاد الأفريقي, منظمة الأمم المتحدة

الآلية الثلاثية: سنواصل تسهيل المحادثات بين السودانيين رغم انسحاب الجيش حتى الوصول لاتفاق

09:30 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / -احتجاجات "مليونية 30 أكتوبر" في الخرطوم
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / -
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أكدت الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وإيقاد) أنها ستواصل تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية رغم انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية لغاية الوصول لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
الخرطوم- سبوتنيك. وقالت الآلية الثلاثية في بيان صحفي، اليوم الخميس: "ستواصل الآلية الثلاثية الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 حزيران/يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين، كجزء من مجهودها المستمرة لتسهيل الوصول حل سياسي الأزمة السياسية الحالية".
وأضافت الآلية الثلاثية أنها "تشجع جميع المدنيين لتوصل لاتفاق بطريقة لتخطي الأزمة".
وأشار بيان الآلية الثلاثية "أن الاجتماع الذي عقد في 8 حزيران/يونيو، كان مبنى على أساس حوار مدني - عسكري لكن مع اتخاذ الجيش قرار عدم المشاركة في المحادثات التي تيسرها الآلية الثلاثية يكون أساس هذه الصيغة المبني على الحوار بين المدنيين والعسكريين قد ألغيت في الوقت الراهن".
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
وزير الخارجية السوداني: الجيش لن يشارك في أي تفاوض لتشكيل حكومة مدنية
09:08 GMT
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن انسحاب المكون العسكري من العملية السياسية حتى يتيح للمدنيين تشكيل حكومة مدنية مستقلة تكون مسؤولة عن وضع الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية خلال الفترة الانتقالية.
وكانت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي امتنعت عن الانخراط في محادثات مع العسكريين، معللة الأسباب أنها سيطرت على السلطة بطريقة شرعية عبر إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حين حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 24 تشرين الأول / أكتوبر 2021.
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