https://arabic.sputniknews.com/20220707/الإمارات-تطرح-تطبيقا-جديدا-لإجراء-المحادثات-الصوتية-والمرئية-مجانا-1064828034.html
الإمارات تطرح تطبيقا جديدا لإجراء المحادثات الصوتية والمرئية مجانا
الإمارات تطرح تطبيقا جديدا لإجراء المحادثات الصوتية والمرئية مجانا
أعلنت شركة "اتصالات الإمارات" عن طرحها تطبيق دردشة جديدا يدعى "غو تشات ماسنجر"، والذي يمنح لسكانها فرصة إجراء المحادثات الصوتية والمرئية بصورة مجانية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:29+0000
2022-07-07T15:29+0000
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كما يوفر التطبيق ميزات أخرى لمستخدميه، بما في ذلك تحويل الأموال محليا ودوليا، والأخبار والألعاب، فضلا عن الخدمات المنزلية، مثل التنظيف وإجراء اختبارات "بي سي آر" الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والصالونات والهدايا، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.ويستلزم من أجل التسجيل في تطبيق "غو تشات ماسنجر" هو إرسال رقم الهاتف الذكي.ويتوافر التطبيق على متجري "آبل" و"أندرويد".وكان رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، محمد الكويتي، كشف في وقت سابق، أن المحادثات جارية لرفع الحظر عن بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، مثل "واتسآب" و"فيس تايم" في الإمارات، بحسب "الخليج تايمز".وقال في حديثه على هامش مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 إن تطبيق "واتسآب" مفتوح للجمهور لفترة محدودة للاستخدام التجريبي.وتابع الكويتي مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب مراعاتها وتعمل السلطات عليها، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأنها.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات تطرح تطبيقا جديدا لإجراء المحادثات الصوتية والمرئية مجانا
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أعلنت شركة "اتصالات الإمارات" عن طرحها تطبيق دردشة جديدا يدعى "غو تشات ماسنجر"، والذي يمنح لسكانها فرصة إجراء المحادثات الصوتية والمرئية بصورة مجانية.
كما يوفر التطبيق ميزات أخرى لمستخدميه، بما في ذلك تحويل الأموال محليا ودوليا، والأخبار والألعاب، فضلا عن الخدمات المنزلية، مثل التنظيف وإجراء اختبارات "بي سي آر" الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والصالونات والهدايا، وفقا لصحيفة "البيان"
الإماراتية.
ويستلزم من أجل التسجيل في تطبيق "غو تشات ماسنجر" هو إرسال رقم الهاتف الذكي.
ويتوافر التطبيق على متجري "آبل" و"أندرويد".
وكان رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، محمد الكويتي، كشف في وقت سابق، أن المحادثات جارية لرفع الحظر عن بعض خدمات بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، مثل "واتسآب" و"فيس تايم" في الإمارات، بحسب "الخليج تايمز".
وقال في حديثه على هامش مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني لدول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 إن تطبيق "واتسآب" مفتوح للجمهور لفترة محدودة للاستخدام التجريبي.
وتابع الكويتي مشيرا إلى أنه لا تزال هناك بعض اللوائح التي يجب مراعاتها وتعمل السلطات عليها، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة بشأنها.