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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الإمارات-تقرر-تفريغ-الموظفين-لأعمالهم-الحرة-بنصف-راتب-إذا-رغبوا-1064829017.html
الإمارات تقرر تفريغ الموظفين لأعمالهم الحرة بنصف راتب إذا رغبوا
الإمارات تقرر تفريغ الموظفين لأعمالهم الحرة بنصف راتب إذا رغبوا
أعلنت الحكومة الإماراتية عن قرار اتخذه مجلس الوزراء باعتماد ما يسمى إجازة التفرغ للموظفين الراغبين فيها. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T15:56+0000
2022-07-07T15:56+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا للبيان الذي نشرته الحكومة الإماراتية عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن إجازة التفرغ هي إجازة لمدة عام يحصل عليها الموظف الراغب فيها، بهدف إدارة عمله الحر.وحسب قرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي اعتمده في جلسته اليوم الخميس، تتيح تلك الإجازة لصاحبها الحصول على نصف راتبه لمدة عام، مع الاحتفاظ بوظيفته.ولفت بيان الحكومة الإماراتية إلى أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تشجيع الموظفين على "الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تقرر تفريغ الموظفين لأعمالهم الحرة بنصف راتب إذا رغبوا

15:56 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت الحكومة الإماراتية عن قرار اتخذه مجلس الوزراء باعتماد ما يسمى إجازة التفرغ للموظفين الراغبين فيها.
ووفقا للبيان الذي نشرته الحكومة الإماراتية عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن إجازة التفرغ هي إجازة لمدة عام يحصل عليها الموظف الراغب فيها، بهدف إدارة عمله الحر.
وحسب قرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي اعتمده في جلسته اليوم الخميس، تتيح تلك الإجازة لصاحبها الحصول على نصف راتبه لمدة عام، مع الاحتفاظ بوظيفته.
ولفت بيان الحكومة الإماراتية إلى أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو تشجيع الموظفين على "الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني".
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