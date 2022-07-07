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البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا
البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنين برازيليين على أراضي أوكرانيا في 1 يوليو. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T03:28+0000
2022-07-07T03:28+0000
أخبار أوكرانيا
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ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في رسالة بريد إلكتروني لـ"سبوتنيك": "تلقت وزارة الخارجية تأكيدا لوفاة مواطنين برازيليين على أراضي أوكرانيا في 1 يوليو من خلال السفارة البرازيلية في كييف".وأضافت الوزارة أنها لا تستطيع الكشف عن معلومات عن القتلى دون إذن من أقاربهم بموجب القانون البرازيلي.وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأشخاص المذكورين هم دوغلاس بوريغو وتاليتو دو فالي.وأفادت التقارير إن كلاهما قتل في غارة جوية روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية أثناء القتال إلى جانب كييف كمرتزقة.ونشرت دو فالي في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أنها كانت تقاتل في أوكرانيا كأحد أفراد قناصة النخبة.وأظهرت منشوراتها الأخيرة أنها كانت ترتدي شارة أوكرانية بينما كانت تحمل السلاح بصحبة جنود آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/قوات-جمهورية-لوغانسك-تفضح-ابتزاز-سلطات-كييف-للمرتزقة-الأجانب-1064725362.html
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أخبار أوكرانيا

البرازيل تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها في أوكرانيا

03:28 GMT 07.07.2022
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جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكدت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنين برازيليين على أراضي أوكرانيا في 1 يوليو.
ريو دي جانيرو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في رسالة بريد إلكتروني لـ"سبوتنيك": "تلقت وزارة الخارجية تأكيدا لوفاة مواطنين برازيليين على أراضي أوكرانيا في 1 يوليو من خلال السفارة البرازيلية في كييف".
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أمس, 11:11 GMT
وأضافت الوزارة أنها لا تستطيع الكشف عن معلومات عن القتلى دون إذن من أقاربهم بموجب القانون البرازيلي.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الأشخاص المذكورين هم دوغلاس بوريغو وتاليتو دو فالي.
وأفادت التقارير إن كلاهما قتل في غارة جوية روسية على مدينة خاركيف الأوكرانية أثناء القتال إلى جانب كييف كمرتزقة.
ونشرت دو فالي في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أنها كانت تقاتل في أوكرانيا كأحد أفراد قناصة النخبة.
وأظهرت منشوراتها الأخيرة أنها كانت ترتدي شارة أوكرانية بينما كانت تحمل السلاح بصحبة جنود آخرين.
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