عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجزائر-تراجع-رسميا-أسعار-نقل-الغاز-إلى-فرنسا-1064801437.html
الجزائر تراجع رسميا أسعار نقل الغاز إلى فرنسا
الجزائر تراجع رسميا أسعار نقل الغاز إلى فرنسا
قررت السلطات الجزائرية رسميا مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:13+0000
2022-07-07T09:13+0000
العالم العربي
الجزائر
سعر
تصدير
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104475/16/1044751634_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a578f5c3c55792f35af2e6e27148b368.jpg
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، تتضمن مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميدغاز".وأفادت "سوناطرك" في بيان، بأن الطرفين اتفقا على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبّق على مدى 3 سنوات، إلى غاية سنة 2024.وأضاف البيان أن الشركة أرجع مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا إلى تطورات ظروف الأسواق العالمية.وقد عبّر الطرفان بهذه المناسبة عن "عزمهما على توسيع شراكتهما، لتشمل الغاز الطبيعي المسال، حيث ستعزّز "سوناطراك" حصتها من الواردات الخاصة بـإنجي".كما يلتزم الطرفان أيضا "بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104475/16/1044751634_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ed077bb2aaaa68c16d2b66886997337a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, سعر, تصدير, أخبار فرنسا

الجزائر تراجع رسميا أسعار نقل الغاز إلى فرنسا

09:13 GMT 07.07.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEشركة سوناطراك
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
تابعنا عبرTelegram
قررت السلطات الجزائرية رسميا مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، تتضمن مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميدغاز".
وأفادت "سوناطرك" في بيان، بأن الطرفين اتفقا على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبّق على مدى 3 سنوات، إلى غاية سنة 2024.
وأضاف البيان أن الشركة أرجع مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا إلى تطورات ظروف الأسواق العالمية.
وقد عبّر الطرفان بهذه المناسبة عن "عزمهما على توسيع شراكتهما، لتشمل الغاز الطبيعي المسال، حيث ستعزّز "سوناطراك" حصتها من الواردات الخاصة بـإنجي".
كما يلتزم الطرفان أيضا "بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала