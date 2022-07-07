https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجزائر-تراجع-رسميا-أسعار-نقل-الغاز-إلى-فرنسا-1064801437.html
الجزائر تراجع رسميا أسعار نقل الغاز إلى فرنسا
الجزائر تراجع رسميا أسعار نقل الغاز إلى فرنسا
قررت السلطات الجزائرية رسميا مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:13+0000
2022-07-07T09:13+0000
2022-07-07T09:13+0000
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ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، تتضمن مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميدغاز".وأفادت "سوناطرك" في بيان، بأن الطرفين اتفقا على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبّق على مدى 3 سنوات، إلى غاية سنة 2024.وأضاف البيان أن الشركة أرجع مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا إلى تطورات ظروف الأسواق العالمية.وقد عبّر الطرفان بهذه المناسبة عن "عزمهما على توسيع شراكتهما، لتشمل الغاز الطبيعي المسال، حيث ستعزّز "سوناطراك" حصتها من الواردات الخاصة بـإنجي".كما يلتزم الطرفان أيضا "بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".
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العالم العربي, الجزائر, سعر, تصدير, أخبار فرنسا
الجزائر تراجع رسميا أسعار نقل الغاز إلى فرنسا
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قررت السلطات الجزائرية رسميا مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، تتضمن مراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميدغاز".
وأفادت "سوناطرك" في بيان، بأن الطرفين اتفقا على مراجعة سعر بيع الغاز التعاقدي المطبّق على مدى 3 سنوات، إلى غاية سنة 2024.
وأضاف البيان أن الشركة أرجع مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري إلى فرنسا إلى تطورات ظروف الأسواق العالمية.
وقد عبّر الطرفان بهذه المناسبة عن "عزمهما على توسيع شراكتهما، لتشمل الغاز الطبيعي المسال، حيث ستعزّز "سوناطراك" حصتها من الواردات الخاصة بـإنجي".
كما يلتزم الطرفان أيضا "بالعمل سويا للتقليل من البصمة الكربونية، وتثمين فرص الشراكة الجديدة، لاسيما تلك المتعلقة بتطوير الهيدروجين".