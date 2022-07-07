https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجزائر-حضور-إقليمي-نشط-ووساطات-في-أكثر-من-ملف--1064817964.html
الجزائر... حضور إقليمي نشط ووساطات في أكثر من ملف
الجزائر... حضور إقليمي نشط ووساطات في أكثر من ملف
تناقش الحلقة بروز دور جزائري لافت للعب دور الوساطة في أكثر من ملف على الساحة العربية، لا سيما ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح، والأزمة في تونس، وملف عضوية... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:48+0000
2022-07-07T12:48+0000
2022-07-07T12:48+0000
راديو
بانوراما
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الجزائر.. حضور إقليمي نشط، ووساطات في أكثر من ملف
الجزائر.. حضور إقليمي نشط، ووساطات في أكثر من ملف
ويأتي ذلك بينما لا تزال الأزمة مع المغرب متواصلة بسب ملف الصحراء، وسط نفي جزائري لوجود وساطات على هذا الخط.الباحث في الشؤون الإقليمية والدبلوماسي السابق، علي بن مسعود المعشني، اعتبر أنوأوضح المعشني، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الجزائر... حضور إقليمي نشط ووساطات في أكثر من ملف
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تناقش الحلقة بروز دور جزائري لافت للعب دور الوساطة في أكثر من ملف على الساحة العربية، لا سيما ملف المصالحة بين حركتي حماس وفتح، والأزمة في تونس، وملف عضوية سوريا في الجامعة العربية.
ويأتي ذلك بينما لا تزال الأزمة مع المغرب متواصلة بسب ملف الصحراء، وسط نفي جزائري لوجود وساطات على هذا الخط.
الباحث في الشؤون الإقليمية والدبلوماسي السابق، علي بن مسعود المعشني، اعتبر أن
"الجزائر امتلكت خبرة كبيرة في ملف المبادرات بعد مرحلة "العشرية السوداء"، وتحولت إلى مدرسة في التفاوض ولعب دور الوساطة، كطرف مقبول وحيادي".
وأوضح المعشني، في حوار معه عبر برنامج "بانوراما
"، أن
"السياسة الخارجية الجزائرية ثابتة، وديناميكية في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه موقعها الإقليمي وأهميتها كدولة عربية وأفريقية محورية".
التفاصيل في الملف الصوتي...