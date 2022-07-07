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الجزائر: نتوقع ارتفاع صادرات الغاز إلى 22 مليون متر مكعب في 2022
الجزائر: نتوقع ارتفاع صادرات الغاز إلى 22 مليون متر مكعب في 2022
صرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بأنه ينتظر أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال السنة الحالية 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:44+0000
2022-07-07T13:44+0000
العالم العربي
الجزائر
تصدير
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وقال عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الجزائر "تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة".وذكر عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا قياسيا قدره 40 في المئة (54 في المئة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 في المئة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل إلى قرابة 56 مليار متر مكعب.كما لفت إلى أن "الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 في المئة من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، مما مكنها من كسب ثقة شركائها الأوروبيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الجزائر-تراجع-رسميا-أسعار-نقل-الغاز-إلى-فرنسا-1064801437.html
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العالم العربي, الجزائر, تصدير

الجزائر: نتوقع ارتفاع صادرات الغاز إلى 22 مليون متر مكعب في 2022

13:44 GMT 07.07.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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صرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، بأنه ينتظر أن تصل صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال السنة الحالية 2022 إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.
وقال عرقاب في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة التي تصدرها منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الجزائر "تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادراتها من الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما نمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة".

وأضاف: "استطاعت سوناطراك في الأشهر الماضية أن تصدر كميات من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الأسعار التعاقدية"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لسنة 2022، من المتوقع تصدير ما يقارب 22 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع".

شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
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وذكر عرقاب أنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا قياسيا قدره 40 في المئة (54 في المئة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 في المئة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل إلى قرابة 56 مليار متر مكعب.
كما لفت إلى أن "الجزائر تعتبر من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية (11 في المئة من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت من خلالها شركة سوناطراك على احترام التزاماتها التعاقدية، مما مكنها من كسب ثقة شركائها الأوروبيين".
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