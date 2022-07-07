https://arabic.sputniknews.com/20220707/الحكومة-الكندية-تعلن-استثمار-77-مليون-دولار-في-إنشاء-منصة-لأبحاث-لقاحات-كوفيد-1064831106.html
الحكومة الكندية تعلن استثمار 7.7 مليون دولار في إنشاء منصة لأبحاث لقاحات كوفيد
الحكومة الكندية تعلن استثمار 7.7 مليون دولار في إنشاء منصة لأبحاث لقاحات كوفيد
أعلنت الحكومة الكندية أنها خصصت 7.7 مليون دولار، للاستثمار في الأبحاث المتعلقة بلقاحات "كوفيد 19". 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T16:49+0000
2022-07-07T16:49+0000
2022-07-07T16:49+0000
أخبار كندا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e35cfb5798226bff77d187679d865da.jpg
ووفقا لبيان نشرته المعاهد الكندية لأبحاث الصحة، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد خصصت الحكومة الكندية 10 ملايين دولار كندي (7.7 مليون دولار) لتعزيز تطوير أدوية كوفيد 19 للمرضى غير المقيمين في المستشفى.وقال البيان: "اليوم، أعلن وزير الصحة جان إيف دوكلوس عن استثمار 10 ملايين دولار في إطار هذا التعاون لإنشاء منصة لعموم كندا لتعزيز البحث في الفعالية والتحديات السريرية لعلاجات كوفيد 19 الجديدة في المرضى غير المقيمين في المستشفى".وعلى الرغم من إجراء البحث في جميع أنحاء كندا، إلا أنه من المتوقع أيضًا التعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف إثبات ما إذا كانت العلاجات تمنع بشكل فعال الاستشفاء وتتابعات ما بعد كوفيد أم لا.تقول تيريزا تام، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، إن الدراسة ستزود الوزارة بالمعلومات المطلوبة من أجل "استجابة جماعية" أفضل للوباء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7659dbf5f26b05b53a67d00eab8776bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار كندا, فيروس كورونا
الحكومة الكندية تعلن استثمار 7.7 مليون دولار في إنشاء منصة لأبحاث لقاحات كوفيد
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الكندية أنها خصصت 7.7 مليون دولار، للاستثمار في الأبحاث المتعلقة بلقاحات "كوفيد 19".
ووفقا لبيان نشرته المعاهد الكندية لأبحاث الصحة، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد خصصت الحكومة الكندية 10 ملايين دولار كندي (7.7 مليون دولار) لتعزيز تطوير أدوية
كوفيد 19 للمرضى غير المقيمين في المستشفى.
وقال البيان: "اليوم، أعلن وزير الصحة
جان إيف دوكلوس عن استثمار 10 ملايين دولار في إطار هذا التعاون لإنشاء منصة لعموم كندا لتعزيز البحث في الفعالية والتحديات السريرية لعلاجات كوفيد 19 الجديدة في المرضى غير المقيمين في المستشفى".
وعلى الرغم من إجراء البحث في جميع أنحاء كندا، إلا أنه من المتوقع أيضًا التعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف إثبات ما إذا كانت العلاجات تمنع بشكل فعال الاستشفاء وتتابعات ما بعد كوفيد أم لا.
ووفقا للبيان، فسيركز البحث بشكل أساسي على دواء يسمى نيرماترلفير/ ريتونافير والمعروف أيضا باسم باسلوفيد.
تقول تيريزا تام، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، إن الدراسة ستزود الوزارة بالمعلومات المطلوبة
من أجل "استجابة جماعية" أفضل للوباء.