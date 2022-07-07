https://arabic.sputniknews.com/20220707/الحكومة-اليمنية-تعلن-فتح-طريق-رئيسي-في-تعز-بمناسبة-عيد-الأضحى-1064821611.html
الحكومة اليمنية تعلن فتح طريق رئيسي في تعز بمناسبة عيد الأضحى
الحكومة اليمنية تعلن فتح طريق رئيسي في تعز بمناسبة عيد الأضحى
أعلنت القوات اليمنية المشتركة، التابعة للحكومة، اليوم الخميس، أنها ستفتح طريق رئيسي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بمناسبة عيد الأضحى. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:44+0000
2022-07-07T13:44+0000
2022-07-07T13:44+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/26/1035402692_0:98:3080:1831_1920x0_80_0_0_205c87c0d835bf84eff45dead3eea97d.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية (إحدى تشكيلات القوات المشتركة)، العميد صادق دويد، عبر "تويتر"، "بتوجيهات العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، القوات المشتركة تفتح طريق المخا – البرح – تعز، من طرف واحد؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتخفيف معاناة أبناء تعز".وأضاف، "ذلك يأتي بعد فتح القوات المشتركة طريق حيس– الجراحي، الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز [أواخر نيسان/أبريل الماضي]".يأتي ذلك غداة إعلان الجماعة فتح "طريق الخمسين – الستين" من طرف واحد في مدينة تعز، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية رفضها مقترحاً للجماعة يتضمن فتحها طريقين كمرحلة أولى في تعز.واعتبرت الحكومة اليمنية، أن الطريقين بدائيين ولا يصلحان لتنقل البشر؛ محذرةً من انهيار الهدنة، جراء رفض الجماعة المقترح الأممي المقدم في مفاوضات عمّان.وفي الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ موافقة الأطراف، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن، منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين، تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، حسب تقرير للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/هل-فشل-الدعم-الخليجي-في-منع-انهيار-الريال-اليمني؟-1064784570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103540/26/1035402692_254:0:2826:1929_1920x0_80_0_0_a52fc623a412cc085cab283512bc5dbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحكومة اليمنية تعلن فتح طريق رئيسي في تعز بمناسبة عيد الأضحى
تابعنا عبر
أعلنت القوات اليمنية المشتركة، التابعة للحكومة، اليوم الخميس، أنها ستفتح طريق رئيسي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بمناسبة عيد الأضحى.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية (إحدى تشكيلات القوات المشتركة)، العميد صادق دويد، عبر "تويتر"، "بتوجيهات العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، القوات المشتركة تفتح طريق المخا – البرح – تعز، من طرف واحد؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتخفيف معاناة أبناء تعز".
وأضاف، "ذلك يأتي بعد فتح القوات المشتركة طريق حيس– الجراحي، الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز [أواخر نيسان/أبريل الماضي]".
يأتي ذلك غداة إعلان الجماعة فتح "طريق الخمسين – الستين" من طرف واحد في مدينة تعز، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية رفضها مقترحاً للجماعة يتضمن فتحها طريقين كمرحلة أولى في تعز.
واعتبرت الحكومة اليمنية، أن الطريقين بدائيين ولا يصلحان لتنقل البشر؛ محذرةً من انهيار الهدنة، جراء رفض الجماعة المقترح الأممي المقدم في مفاوضات عمّان.
وفي الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ موافقة الأطراف، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن، منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين، تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، حسب تقرير للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.