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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-ناقشا-الوضع-في-أوكرانيا-والإجراءات-الغربية-1064808828.html
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والإجراءات الغربية
الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والإجراءات الغربية
اتفق وزيرا خارجية روسيا والصين، سيرغي لافروف ووانغ يي، على عدم جواز العقوبات الأحادية الجانب التي تتجاوز الأمم المتحدة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:33+0000
2022-07-07T10:41+0000
روسيا
الصين
العلاقات الثنائية
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وقالت الخارجية في بيان: "شدد الجانبان على عدم جواز فرض عقوبات غير مشروعة من جانب واحد تتجاوز الأمم المتحدة".بالإضافة إلى ذلك، أجرى الوزراء تقييما عاليا للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وذكروا أيضا أنه في مواجهة الوضع الجيوسياسي الصعب، تواصل روسيا والصين بناء تعاون استراتيجي واتخاذ مواقف موحدة أو وثيقة بشأن القضايا التي تمت مناقشتها.وتابعت الخارجية الروسية: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا وما حولها. وأطلع لافروف زميله الصيني على تنفيذ المهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين في دونباس، ونزع السلاح من أوكرانيا".وذكرالبيان أن الوزيران تبادلا التقييمات الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/موسكو-وبكين-تواصلان-توسيع-التعاون-الاستراتيجي-على-خلفية-سياسة-الاحتواء-الأمريكية-للبلدين-1064799081.html
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روسيا, الصين, العلاقات الثنائية

الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الصيني يناقشان الوضع في أوكرانيا والإجراءات الغربية

10:33 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 10:41 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . wasim suliman
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اتفق وزيرا خارجية روسيا والصين، سيرغي لافروف ووانغ يي، على عدم جواز العقوبات الأحادية الجانب التي تتجاوز الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية في بيان: "شدد الجانبان على عدم جواز فرض عقوبات غير مشروعة من جانب واحد تتجاوز الأمم المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك، أجرى الوزراء تقييما عاليا للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، وذكروا أيضا أنه في مواجهة الوضع الجيوسياسي الصعب، تواصل روسيا والصين بناء تعاون استراتيجي واتخاذ مواقف موحدة أو وثيقة بشأن القضايا التي تمت مناقشتها.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تأكيد الاستعداد لمزيد من تعميق تنسيق السياسة الخارجية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
موسكو وبكين تواصلان توسيع التعاون الاستراتيجي على خلفية سياسة الاحتواء الأمريكية للبلدين
08:08 GMT
وتابعت الخارجية الروسية: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في أوكرانيا وما حولها. وأطلع لافروف زميله الصيني على تنفيذ المهام الرئيسية للعملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، التي تهدف إلى حماية السكان المدنيين في دونباس، ونزع السلاح من أوكرانيا".
وذكرالبيان أن الوزيران تبادلا التقييمات الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا.
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