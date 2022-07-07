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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-بنظيريه-التركي-والصيني-في-إندونيسيا-1064793539.html
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيريه التركي والصيني في إندونيسيا
الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيريه التركي والصيني في إندونيسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي، اليوم، مع نظيريه الصيني وانغ إي، والتركي مولود تشاووش أوغلو، في... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T05:53+0000
2022-07-07T05:53+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وقال مصدر في الوزارة للصحفيين: "من المقرر اليوم عقد لقاءين مع وزيري خارجية تركيا والصين".ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن سابقاً، أن لقاء لافروف وبلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار في إندونيسيا غير مخطط له.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم

الخارجية الروسية: لافروف يلتقي بنظيريه التركي والصيني في إندونيسيا

05:53 GMT 07.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي، اليوم، مع نظيريه الصيني وانغ إي، والتركي مولود تشاووش أوغلو، في إندونيسيا.
وقال مصدر في الوزارة للصحفيين: "من المقرر اليوم عقد لقاءين مع وزيري خارجية تركيا والصين".
ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

وكما أعلنت وزارة الخارجية، على هامش الاجتماع، سيعقد لافروف عددا من الاجتماعات. في الوقت نفسه، لم يتم التخطيط لمحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أعلن سابقاً، أن لقاء لافروف وبلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لدول العشرين الكبار في إندونيسيا غير مخطط له.
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