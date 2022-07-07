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الخارجية الروسية: لقاء لافروف وبلينكن في بالي ليس مخططا له
الخارجية الروسية: لقاء لافروف وبلينكن في بالي ليس مخططا له
أعلنت الخارجية الخارجية الروسية أن اللقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بالي ليس مخطط له. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:36+0000
2022-07-07T08:09+0000
روسيا
سيرغي لافروف
لقاء
وزير الخارجية الأمريكي
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وقال نائب سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة "لا شيء مخطط له".وأضاف أن المستوى الحالي للاتصالات بين موسكو وواشنطن يسمح بالعمل على مواضيع مختلفة، قائلا "بالنظر إلى ما يحدث، بشكل عام، نحن نتأقلم تماما، باستخدام الاتصالات التي لدينا من خلال السفارات. المحادثات الهاتفية بشكل دوري. اليوم، هذا، على الأرجح، يسمح لنا بالعمل على موضوعات متوفرة بشكل جوهري في الوضع الحالي".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.وبشأن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في الموقف مع لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير التي تم اعتقالها في روسيا، قال ريابكوف "ليست مراسلات من هذا النوع هي التي يمكن أن تساعد، بل تصور جاد من الجانب الأمريكي للإشارات التي تلقوها من روسيا، من موسكو، عبر قنوات متخصصة".هذا وطالبت بريتني غراينر، نجمة كرة السلة الأمريكية، الرئيس جو بايدن بمساعدتها.وكتبت في الرسالة التي وصلت البيت الأبيض الإثنين عن مخاوفها من عدم العودة إلى الولايات المتحدة طوال حياتها.وأكد مسؤولون حكوميون أمريكيون وصول الرسالة، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الإثنين إن "الرئيس بايدن كان واضحا حول ضرورة مساعدة جميع رعايا الولايات المتحدة المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج والمطالبة بإطلاق سراحهم، وبينهم بريتني غراينر".وكانت غراينر قد احتجزت في روسيا منذ 4 شهور بتهم على صلة بالمخدرات.وشدد ريابكوف "روسيا، بدورها، عازمة وعازمة على المضي في دورها في عملية تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بعد إعادتها إلى معاييرها الأصلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/الخارجية-الروسية-لافروف-يلتقي-بنظيريه-التركي-والصيني-في-إندونيسيا-1064793539.html
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روسيا, سيرغي لافروف, لقاء, وزير الخارجية الأمريكي

الخارجية الروسية: لقاء لافروف وبلينكن في بالي ليس مخططا له

07:36 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلنت الخارجية الخارجية الروسية أن اللقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بالي ليس مخطط له.
وقال نائب سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة "لا شيء مخطط له".
وأضاف أن المستوى الحالي للاتصالات بين موسكو وواشنطن يسمح بالعمل على مواضيع مختلفة، قائلا "بالنظر إلى ما يحدث، بشكل عام، نحن نتأقلم تماما، باستخدام الاتصالات التي لدينا من خلال السفارات. المحادثات الهاتفية بشكل دوري. اليوم، هذا، على الأرجح، يسمح لنا بالعمل على موضوعات متوفرة بشكل جوهري في الوضع الحالي".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنه ينبغي على روسيا أن تخلق مناسبة لتنظيم لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.
وبشأن تعليق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في الموقف مع لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير التي تم اعتقالها في روسيا، قال ريابكوف "ليست مراسلات من هذا النوع هي التي يمكن أن تساعد، بل تصور جاد من الجانب الأمريكي للإشارات التي تلقوها من روسيا، من موسكو، عبر قنوات متخصصة".
هذا وطالبت بريتني غراينر، نجمة كرة السلة الأمريكية، الرئيس جو بايدن بمساعدتها.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
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05:53 GMT
وكتبت في الرسالة التي وصلت البيت الأبيض الإثنين عن مخاوفها من عدم العودة إلى الولايات المتحدة طوال حياتها.
وأكد مسؤولون حكوميون أمريكيون وصول الرسالة، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الإثنين إن "الرئيس بايدن كان واضحا حول ضرورة مساعدة جميع رعايا الولايات المتحدة المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج والمطالبة بإطلاق سراحهم، وبينهم بريتني غراينر".
وكانت غراينر قد احتجزت في روسيا منذ 4 شهور بتهم على صلة بالمخدرات.
وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن إيران أكدت استعدادها للعودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات، وقال "منذ وقت ليس ببعيد، حرفيا في نهاية الأسبوع الماضي، مع زميلي وصديقي السيد علي باقري قاني، هنا في موسكو ناقشنا الوضع برمته بشأن استعادة البرنامج النووي الإيراني ودرسنا أيضًا بعض القضايا. من جانبهم، أبدوا استعدادهم للعودة فورًا إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة وحل المشاكل الأخيرة".
وشدد ريابكوف "روسيا، بدورها، عازمة وعازمة على المضي في دورها في عملية تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بعد إعادتها إلى معاييرها الأصلية".
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