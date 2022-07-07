https://arabic.sputniknews.com/20220707/الخارجية-الروسية-موقف-الغرب-يحفز-السلطات-الأوكرانية-على-نفض-اتفاقيات-سلام-تم-التوصل-إليها-سابقا--1064810222.html
الخارجية الروسية: موقف الغرب يحفز السلطات الأوكرانية على نقض اتفاقيات سلام تم التوصل إليها سابقا
الخارجية الروسية: موقف الغرب يحفز السلطات الأوكرانية على نقض اتفاقيات سلام تم التوصل إليها سابقا
أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موقف الغرب يحفز السلطات الأوكرانية على نقض اتفاقيات سلام تم التوصل إليها سابقا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:42+0000
2022-07-07T10:42+0000
2022-07-07T11:00+0000
روسيا
الخارجية الروسية
مولود جاويش أوغلو
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وقالت وزارة الخارجية في بيان عقب اجتماع لافروف مع وزير نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في بالي الإندونيسية، على هامش اجتماع وزاء خارجية مجموعة الـ20: "جرى تبادل شامل للآراء بشأن جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على الحالة في أوكرانيا. وتأكد الموقف المبدئي لروسيا بشأن عدم قبول الغرب لمزيد من الدعم للطموحات العسكرية لنظام كييف، مما حفز السلطات الأوكرانية للتراجع عن اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها سابقا".وتابع البيان: "تم التأكيد على أهمية زيادة تنسيق الجهود بين الدوائر الدبلوماسية والعسكرية من أجل ضمان سلامة المدنيين والعاملين الاقتصاديين في أوكرانيا، بما في ذلك الأجانب".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي، اليوم، مع نظيريه الصيني وانغ إي، والتركي مولود تشاووش أوغلو، في إندونيسيا.وقال مصدر في الوزارة للصحفيين: "من المقرر اليوم عقد لقاءين مع وزيري خارجية تركيا والصين".ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.كما أعلنت وزارة الخارجية، على هامش الاجتماع، سيعقد لافروف عددا من اللقاءات. في الوقت نفسه، لم يتم التخطيط لمحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
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روسيا, الخارجية الروسية, مولود جاويش أوغلو
الخارجية الروسية: موقف الغرب يحفز السلطات الأوكرانية على نقض اتفاقيات سلام تم التوصل إليها سابقا
10:42 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن موقف الغرب يحفز السلطات الأوكرانية على نقض اتفاقيات سلام تم التوصل إليها سابقا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عقب اجتماع لافروف مع وزير نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في بالي الإندونيسية، على هامش اجتماع وزاء خارجية مجموعة الـ20: "جرى تبادل شامل للآراء بشأن جدول الأعمال الدولي والإقليمي مع التركيز على الحالة في أوكرانيا. وتأكد الموقف المبدئي لروسيا بشأن عدم قبول الغرب لمزيد من الدعم للطموحات العسكرية لنظام كييف، مما حفز السلطات الأوكرانية للتراجع عن اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها سابقا".
وأضافت الوزارة أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع التفاعل بين موسكو وأنقرة في البحر الأسود، حيث "تم التطرق إلى قضايا دولية أخرى، بما في ذلك التفاعل بين روسيا وتركيا في البحر الأسود وفي إطار الهياكل المتعددة الأطراف".
وتابع البيان: "تم التأكيد على أهمية زيادة تنسيق الجهود بين الدوائر الدبلوماسية والعسكرية من أجل ضمان سلامة المدنيين والعاملين الاقتصاديين في أوكرانيا، بما في ذلك الأجانب".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي، اليوم، مع نظيريه الصيني وانغ إي، والتركي مولود تشاووش أوغلو، في إندونيسيا.
وقال مصدر في الوزارة للصحفيين: "من المقرر اليوم عقد لقاءين مع وزيري خارجية تركيا والصين".
ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.
كما أعلنت وزارة الخارجية، على هامش الاجتماع، سيعقد لافروف عددا من اللقاءات. في الوقت نفسه، لم يتم التخطيط لمحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.