https://arabic.sputniknews.com/20220707/الخطوط-الجوية-التركية-تمدد-قرارها-بتعليق-بعض-الرحلات-الدولية-1064813483.html

الخطوط الجوية التركية تمدد قرارها بتعليق بعض الرحلات الدولية

الخطوط الجوية التركية تمدد قرارها بتعليق بعض الرحلات الدولية

أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس، تمديد قرارها الخاص بتعليق بعض الرحلات الدولية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

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وذكر الموقع الإلكتروني نيو ترك بوست، مساء اليوم الخميس، أن الخطوط الجوية التركية قررت تمديد تعليق بعض الرحلات الجوية، خاصة المتجهة إلى يكاترينبورغ ومينسك وسوتشي وأوكرانيا وروستوف حتى 31 أغسطس/آب المقبل.وجاء الإعلان التركي الجديد بعد إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الرحلات المدنية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.وأكدت الخطوط الجوية التركية أنه يمكن إجراء التغييرات واسترداد الأموال من خلال الوكالات أو موقع THY الإلكتروني.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن تركيا وإسرائيل ستوقعان على اتفاقية طيران متبادلة هي الأولى منذ العام 1951.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، عن ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل الإسرائيلية، أن بلادها ستوقع مع تركيا اتفاقية طيران متبادل هي الأولى منذ الاعتراف التركي بإسرائيل في العام 1951.وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه الاتفاقية ستعزز بدورها العلاقات الثنائية، وتسمح بزيادة حركة الطيران بين البلدين، كما أن الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الجوار في المنطقة تعد أداة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الإسرائيلي والحفاظ على صمود بلادها في المنطقة.وأوضحت الصحيفة أن الخطوة التركية الإسرائيلية المشتركة جاءت بعد مناقشات مكثفة بينهما، سبقها لقاء جمع بين الوزيرة الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، ونظيرها التركي، قبل عدة أشهر مضت. ولم تكشف الصحيفة عن ماهية الاتفاقية الجديدة بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/تركيا-وإسرائيل-توقعان-اتفاقية-طيران-متبادلة-1064808942.html

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