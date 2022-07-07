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https://arabic.sputniknews.com/20220707/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-القمر-الصناعي-غلوناس--ك-إلى--المدار-1064824981.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق القمر الصناعي "غلوناس – ك" إلى المدار
الدفاع الروسية تعلن إطلاق القمر الصناعي "غلوناس – ك" إلى المدار
صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن منظومة الدفع "فريغات" أوصلت القمر الصناعي الملاحي الروسي "غلوناس – ك" إلى المدار، بعد انفصال المرحلة الثالثة من الصاروخ... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T14:22+0000
2022-07-07T14:22+0000
روسيا
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وأكدت الوزراة، أن مرحلة وضع "غلوناس – ك" في المدار تمت بنجاح.وأضافت وزارة الدفاع: انطلق الصاروخ الحامل "سويوز 2.1 ب" من قاعدة بلسيتسك الفضائية في الساعة 12.18 بتوقيت موسكو.وتم التأكيد أن "الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية تعمل بشكل طبيعي".
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إطلاق القمر الصناعي "غلوناس – ك" إلى المدار

14:22 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الذهاب إلى بنك الصورالقمر الصناعي "غلوناس – ك"
القمر الصناعي غلوناس – ك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
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صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن منظومة الدفع "فريغات" أوصلت القمر الصناعي الملاحي الروسي "غلوناس – ك" إلى المدار، بعد انفصال المرحلة الثالثة من الصاروخ الحامل.
وأكدت الوزراة، أن مرحلة وضع "غلوناس – ك" في المدار تمت بنجاح.
وأضافت وزارة الدفاع: انطلق الصاروخ الحامل "سويوز 2.1 ب" من قاعدة بلسيتسك الفضائية في الساعة 12.18 بتوقيت موسكو.
وتم التأكيد أن "الأنظمة الموجودة على متن المركبة الفضائية تعمل بشكل طبيعي".
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