https://arabic.sputniknews.com/20220707/السعودية-ترحب-باتفاق-تثبيت-الهدنة-في-اليمن-1064828778.html

السعودية ترحب باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن

السعودية ترحب باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن، مؤكدة على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T15:52+0000

2022-07-07T15:52+0000

2022-07-07T15:52+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1048844697_0:38:2887:1661_1920x0_80_0_0_8fcd672bdc24fed927381711e0da66b9.jpg

وثمنت وزارة الخارجية السعودية، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك تماشيًا مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس/ آذار 2021، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل، وفقا لصحيفة "عاجل".وأكدت الخارجية السعودية، على "موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق".وأوضحت الخارجية أن "الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكد على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين".وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن، منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين، تنتهي مطلع آب/أغسطس المقبل.وتضمنت الهدنة وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.وأودى الصراع الدائر في اليمن بحياة 377 ألف شخصا، حسب تقرير للأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220707/الحكومة-اليمنية-تعلن-فتح-طريق-رئيسي-في-تعز-بمناسبة-عيد-الأضحى-1064821611.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن