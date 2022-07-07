https://arabic.sputniknews.com/20220707/السعودية-تصدر-قرارا-جديدا-بشأن-دخول-اللبنانيين-إلى-أراضيها-1064833713.html

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن دخول اللبنانيين إلى أراضيها

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن دخول اللبنانيين إلى أراضيها

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا جديدا بشأن دخول اللبنانيين إلى أراضي المملكة.‏ 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T18:25+0000

2022-07-07T18:25+0000

2022-07-07T18:30+0000

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قررت السعودية السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة، دون الحاجة أن يقضوا 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى السعودية، وذلك وفق تغريدة للسفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، اليوم الخميس.يأتي القرار الجديد في سياق رفع الإجراءات الوقائية التدريجية في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الحج 2022 بمواكبة صحية عالية.يشار إلى أن السعودية كانت قد استقبلت الشهر الماضي أول أفواج رحلات الحج للعام الجاري.وأصدرت الوزارة السعودية من خلال موقعها الالكتروني أيضا ما وصفته بـ اشتراطات وإرشادات الصحة المتعلقة بالقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج، أو العمرة، أو العمل الموسمي في مناطق الحج والعمرة لموسم 1443 (2022).كما أوضحت كذلك من خلال موقعها اشتراطات الإيواء والتنقل لموسم حج هذا العام، وقائمة الخدمات والمواقع الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.وفي الـ13 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، في بيان، "رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا".وشملت تلك الإجراءات "عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات، وعدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية".كما تضمنت أن "تـكـون مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة أو المستثناة".

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