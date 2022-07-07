عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220707/السفارة-البريطانية-في-روسيا-تواصل-استخدام-العنوان-القديم-بعد-تخصيص-الجديد-1064794826.html
السفارة البريطانية في روسيا تواصل استخدام العنوان القديم بعد تخصيص الجديد
السفارة البريطانية في روسيا تواصل استخدام العنوان القديم بعد تخصيص الجديد
ذكرت السفارة البريطانية في روسيا، في تعليقها على إعادة تسمية عنوانها، أنها تعتبر العنوان القديم، سمولينسكايا نابيريجنايا 10 مناسبًا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:06+0000
2022-07-07T07:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/23/1030752328_0:43:5337:3045_1920x0_80_0_0_63fe65db29a8a5b3080b8e878d25db57.jpg
في اليوم السابق، أفادت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة أملاك المدينة، أن السفارة البريطانية في موسكو تلقت عنوانًا جديدًا: ساحة الجمهورية الشعبية لوغانسك، العقار رقم 1. وأنه تم تخصيص العنوان الجديد للسفارة على خلفية إعادة تسمية منطقة غير مسماة تقع على طول جسر سمولينسكايا بين بروتوشني لين والمخرج إلى نوفي أربات، في ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية. في 5 يوليو/تموز، وقّع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على قرار إعادة التسمية.وتعليقا على هذا، أشارت الخدمة الصحفية للسفارة إلى أن "العنوان الحالي للسفارة البريطانية في موسكو مدرج على الموقع الرسمي للسفارة". يشار إلى العنوان على موقع الإنترنت الخاص بالبعثة الدبلوماسية على النحو التالي: "121099 موسكو سمولينسكايا نابيريجنايا، 10 روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/سكان-موسكو-يغيرون-اسم-المنطقة-التي-تقع-فيها-السفارة-البريطانية-إلى-لوغانسك-1064628505.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/23/1030752328_611:0:4727:3087_1920x0_80_0_0_c76ad6cd3b0b733da8b5c11d00bbc074.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

السفارة البريطانية في روسيا تواصل استخدام العنوان القديم بعد تخصيص الجديد

07:06 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 07.07.2022)
© AFP 2022 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Alexander NEMENOV
تابعنا عبرTelegram
ذكرت السفارة البريطانية في روسيا، في تعليقها على إعادة تسمية عنوانها، أنها تعتبر العنوان القديم، سمولينسكايا نابيريجنايا 10 مناسبًا.
في اليوم السابق، أفادت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة أملاك المدينة، أن السفارة البريطانية في موسكو تلقت عنوانًا جديدًا: ساحة الجمهورية الشعبية لوغانسك، العقار رقم 1. وأنه تم تخصيص العنوان الجديد للسفارة على خلفية إعادة تسمية منطقة غير مسماة تقع على طول جسر سمولينسكايا بين بروتوشني لين والمخرج إلى نوفي أربات، في ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية. في 5 يوليو/تموز، وقّع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على قرار إعادة التسمية.
وتعليقا على هذا، أشارت الخدمة الصحفية للسفارة إلى أن "العنوان الحالي للسفارة البريطانية في موسكو مدرج على الموقع الرسمي للسفارة". يشار إلى العنوان على موقع الإنترنت الخاص بالبعثة الدبلوماسية على النحو التالي: "121099 موسكو سمولينسكايا نابيريجنايا، 10 روسيا".
مركز الأعمال الدولي موسكو سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
سكان موسكو يغيرون اسم المنطقة التي تقع فيها السفارة البريطانية إلى "لوغانسك"
4 يوليو, 12:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала