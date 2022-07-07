https://arabic.sputniknews.com/20220707/السفارة-البريطانية-في-روسيا-تواصل-استخدام-العنوان-القديم-بعد-تخصيص-الجديد-1064794826.html
السفارة البريطانية في روسيا تواصل استخدام العنوان القديم بعد تخصيص الجديد
السفارة البريطانية في روسيا تواصل استخدام العنوان القديم بعد تخصيص الجديد
ذكرت السفارة البريطانية في روسيا، في تعليقها على إعادة تسمية عنوانها، أنها تعتبر العنوان القديم، سمولينسكايا نابيريجنايا 10 مناسبًا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:06+0000
2022-07-07T07:06+0000
2022-07-07T07:14+0000
روسيا
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في اليوم السابق، أفادت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة أملاك المدينة، أن السفارة البريطانية في موسكو تلقت عنوانًا جديدًا: ساحة الجمهورية الشعبية لوغانسك، العقار رقم 1. وأنه تم تخصيص العنوان الجديد للسفارة على خلفية إعادة تسمية منطقة غير مسماة تقع على طول جسر سمولينسكايا بين بروتوشني لين والمخرج إلى نوفي أربات، في ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية. في 5 يوليو/تموز، وقّع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على قرار إعادة التسمية.وتعليقا على هذا، أشارت الخدمة الصحفية للسفارة إلى أن "العنوان الحالي للسفارة البريطانية في موسكو مدرج على الموقع الرسمي للسفارة". يشار إلى العنوان على موقع الإنترنت الخاص بالبعثة الدبلوماسية على النحو التالي: "121099 موسكو سمولينسكايا نابيريجنايا، 10 روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/سكان-موسكو-يغيرون-اسم-المنطقة-التي-تقع-فيها-السفارة-البريطانية-إلى-لوغانسك-1064628505.html
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روسيا
السفارة البريطانية في روسيا تواصل استخدام العنوان القديم بعد تخصيص الجديد
07:06 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
ذكرت السفارة البريطانية في روسيا، في تعليقها على إعادة تسمية عنوانها، أنها تعتبر العنوان القديم، سمولينسكايا نابيريجنايا 10 مناسبًا.
في اليوم السابق، أفادت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة أملاك المدينة، أن السفارة البريطانية في موسكو تلقت عنوانًا جديدًا: ساحة الجمهورية الشعبية لوغانسك، العقار رقم 1. وأنه تم تخصيص العنوان الجديد للسفارة على خلفية إعادة تسمية منطقة غير مسماة تقع على طول جسر سمولينسكايا بين بروتوشني لين والمخرج إلى نوفي أربات، في ساحة جمهورية لوغانسك الشعبية. في 5 يوليو/تموز، وقّع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين على قرار إعادة التسمية.
وتعليقا على هذا، أشارت الخدمة الصحفية للسفارة إلى أن "العنوان الحالي للسفارة البريطانية في موسكو مدرج على الموقع الرسمي للسفارة". يشار إلى العنوان على موقع الإنترنت الخاص بالبعثة الدبلوماسية على النحو التالي: "121099 موسكو سمولينسكايا نابيريجنايا، 10 روسيا".