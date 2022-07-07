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https://arabic.sputniknews.com/20220707/السفير-الروسي-من-السابق-لأوانه-الحديث-عما-إذا-كان-رحيل-جونسون-سيغير-العلاقات-الروسية-البريطانية-1064817113.html
السفير الروسي: من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان رحيل جونسون سيغير العلاقات الروسية البريطانية
السفير الروسي: من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان رحيل جونسون سيغير العلاقات الروسية البريطانية
صرح السفير الروسي في لندن أندري كيلين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تأثير استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على العلاقات الروسية البريطانية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:47+0000
2022-07-07T12:47+0000
روسيا
بريطانيا
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وكان قد أعلن جونسون، اليوم الخميس، وسط أزمة حزبية داخلية، أنه سيستقيل، لكنه حتى أكتوبر/تشرين الأول سيواصل الوفاء بالتزامات رئيس الوزراء حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. في الوقت نفسه، قال جونسون إن لندن ستواصل دعم أوكرانيا.وشدد على أنه من المرجح أن يظل جونسون في منصبه حتى أكتوبر، كما فعلت تيريزا ماي.كما أكد السفير أن موسكو لن تتكهن بموضوع رئيس جديد محتمل للحكومة البريطانية بعد استقالة بوريس جونسون.
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روسيا, بريطانيا

السفير الروسي: من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان رحيل جونسون سيغير العلاقات الروسية البريطانية

12:47 GMT 07.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين
لسفير الروسي المعين حديثًا لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح السفير الروسي في لندن أندري كيلين، أنه من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تأثير استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على العلاقات الروسية البريطانية.
وكان قد أعلن جونسون، اليوم الخميس، وسط أزمة حزبية داخلية، أنه سيستقيل، لكنه حتى أكتوبر/تشرين الأول سيواصل الوفاء بالتزامات رئيس الوزراء حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. في الوقت نفسه، قال جونسون إن لندن ستواصل دعم أوكرانيا.

وقال كيلين على القناة الأولى: "الآن سنراقب ونرد، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن مدى تأثير (استقالة جونسون) على العلاقات الروسية البريطانية".

وشدد على أنه من المرجح أن يظل جونسون في منصبه حتى أكتوبر، كما فعلت تيريزا ماي.
كما أكد السفير أن موسكو لن تتكهن بموضوع رئيس جديد محتمل للحكومة البريطانية بعد استقالة بوريس جونسون.
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