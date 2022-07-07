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https://arabic.sputniknews.com/20220707/السلطات-التركية-تعلن-اكتشاف-4-حقول-نفط-جديدة-في-مقاطعة-أضنة-الجنوبية-1064808676.html
السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية
السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية
أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية، واصفة الخبر بأنه "مشوق". 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:22+0000
2022-07-07T10:25+0000
أخبار تركيا اليوم
أسعار النفط اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، أكد وزير الطاقة فاتح دونمز، أن الاكتشافات الـ 4 التي أعلنت عنها تركيا هي اكتشافات جديدة عالية الإمكانات، في محافظة أضنة.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أنه تم اكتشاف النفط في بئرين في أضنة، وتقدر قيمة الاحتياطيات بنحو مليار دولار.يشار إلى أن النفط في تركيا، يتم إنتاجه في المحافظات الجنوبية الشرقية من ديار بكر وأديامان وشانلي أورفا، ولا توفر تركيا أكثر من 5% من احتياجاتها النفطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/تركيا-لا-نعتزم-وقف-مشترياتنا-من-النفط-الروسي-فهو-مورد-قديم-موثوق-به-1059649586.html
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أخبار تركيا اليوم, أسعار النفط اليوم

السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية

10:22 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 07.07.2022)
© AP Photo / DHA-Depo Photosحادث اصطدام ناقلة نفط بقصر تارخي في اسطنبول، تركيا 7 أبريل/ نيسان 2018
حادث اصطدام ناقلة نفط بقصر تارخي في اسطنبول، تركيا 7 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / DHA-Depo Photos
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أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية، واصفة الخبر بأنه "مشوق".
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، أكد وزير الطاقة فاتح دونمز، أن الاكتشافات الـ 4 التي أعلنت عنها تركيا هي اكتشافات جديدة عالية الإمكانات، في محافظة أضنة.
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أنه تم اكتشاف النفط في بئرين في أضنة، وتقدر قيمة الاحتياطيات بنحو مليار دولار.

وأوضح دونمز أن مثل تلك الأخبار هي أخبار "مشوقة"، نظرا لكون تلك الحقول النفطية الـ4 حقولا واعدة.

يشار إلى أن النفط في تركيا، يتم إنتاجه في المحافظات الجنوبية الشرقية من ديار بكر وأديامان وشانلي أورفا، ولا توفر تركيا أكثر من 5% من احتياجاتها النفطية.
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