https://arabic.sputniknews.com/20220707/السلطات-التركية-تعلن-اكتشاف-4-حقول-نفط-جديدة-في-مقاطعة-أضنة-الجنوبية-1064808676.html

السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية

السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية

أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية، واصفة الخبر بأنه "مشوق". 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T10:22+0000

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أخبار تركيا اليوم

أسعار النفط اليوم

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أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، أكد وزير الطاقة فاتح دونمز، أن الاكتشافات الـ 4 التي أعلنت عنها تركيا هي اكتشافات جديدة عالية الإمكانات، في محافظة أضنة.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أنه تم اكتشاف النفط في بئرين في أضنة، وتقدر قيمة الاحتياطيات بنحو مليار دولار.يشار إلى أن النفط في تركيا، يتم إنتاجه في المحافظات الجنوبية الشرقية من ديار بكر وأديامان وشانلي أورفا، ولا توفر تركيا أكثر من 5% من احتياجاتها النفطية.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/تركيا-لا-نعتزم-وقف-مشترياتنا-من-النفط-الروسي-فهو-مورد-قديم-موثوق-به-1059649586.html

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أخبار تركيا اليوم, أسعار النفط اليوم