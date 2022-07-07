https://arabic.sputniknews.com/20220707/السلطات-التركية-تعلن-اكتشاف-4-حقول-نفط-جديدة-في-مقاطعة-أضنة-الجنوبية-1064808676.html
السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية
السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية
أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية، واصفة الخبر بأنه "مشوق". 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:22+0000
2022-07-07T10:22+0000
2022-07-07T10:25+0000
أخبار تركيا اليوم
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103156/05/1031560592_0:71:1059:666_1920x0_80_0_0_7992492d52ec09c08b406801625235bd.jpg
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، أكد وزير الطاقة فاتح دونمز، أن الاكتشافات الـ 4 التي أعلنت عنها تركيا هي اكتشافات جديدة عالية الإمكانات، في محافظة أضنة.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أنه تم اكتشاف النفط في بئرين في أضنة، وتقدر قيمة الاحتياطيات بنحو مليار دولار.يشار إلى أن النفط في تركيا، يتم إنتاجه في المحافظات الجنوبية الشرقية من ديار بكر وأديامان وشانلي أورفا، ولا توفر تركيا أكثر من 5% من احتياجاتها النفطية.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/تركيا-لا-نعتزم-وقف-مشترياتنا-من-النفط-الروسي-فهو-مورد-قديم-موثوق-به-1059649586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103156/05/1031560592_37:0:1020:737_1920x0_80_0_0_dfa3017f8cf206ddfc4676253acd549a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أسعار النفط اليوم
السلطات التركية تعلن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية
10:22 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية عن اكتشاف 4 حقول نفط جديدة في مقاطعة أضنة الجنوبية، واصفة الخبر بأنه "مشوق".
أنقرة - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية، أكد وزير الطاقة فاتح دونمز، أن الاكتشافات الـ 4 التي أعلنت عنها تركيا هي اكتشافات جديدة عالية الإمكانات، في محافظة أضنة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
، قد أكد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أنه تم اكتشاف النفط في بئرين في أضنة، وتقدر قيمة الاحتياطيات بنحو مليار دولار.
وأوضح دونمز أن مثل تلك الأخبار هي أخبار "مشوقة"، نظرا لكون تلك الحقول النفطية الـ4 حقولا واعدة.
يشار إلى أن النفط في تركيا، يتم إنتاجه في المحافظات الجنوبية الشرقية من ديار بكر وأديامان وشانلي أورفا، ولا توفر تركيا أكثر من 5% من احتياجاتها النفطية.