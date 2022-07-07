https://arabic.sputniknews.com/20220707/السيسي-يصدر-قرارا-بالعفو-عن-بعض-المحكوم-عليهم-1064812990.html

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وبحسب القرار رقم 297 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية فقد تقرر "العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952".وتضمن القرار "تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار".وتصدر قرارات العفو عن بعض المحكومين عليهم في بعض القضايا من رئيس الجمهورية في بعض المناسبات.وقالت الوزارة في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تم الإفراج عن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.وأضاف البيان أنه تم فحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3273 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.وأشار البيان إلى أن قرار الإفراج بالعفو الرئاسي كان بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل/نيسان 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/الرئيس-المصري-يعفو-عن-أكثر-من-3-آلاف-سجين-1061672536.html

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