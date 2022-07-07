https://arabic.sputniknews.com/20220707/الصين-تدرس-إطلاق-حزمة-تحفيز-اقتصادي-بقيمة-220-مليار-دولار-1064837714.html
الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 220 مليار دولار
الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 220 مليار دولار
تدرس وزارة المالية الصينية السماح للحكومات المحلية ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) من السندات الخاصة في النصف الثاني من هذا العام، في عملية تسريع غير... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T20:51+0000
2022-07-07T20:51+0000
2022-07-07T20:54+0000
الصين
اقتصاد
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وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص على دراية بالأمر، سيتم تقديم مبيعات السندات من حصة العام المقبل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريع الإصدارات بهذه الطريقة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في بكين بشأن الاضطرابات المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.في السابق، لم تبدأ الحكومات المحلية في بيع الديون حتى بداية يناير/ كانون الثاني من العام الجديد، عندما تبدأ سنة الميزانية الجديدة. وبالتالي، فإن اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني يحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الدولة (الحكومة) وقد يحتاج أيضا إلى موافقة من الهيئة التشريعية للبلد، المجلس الشعبي الوطني.سيتم استخدام الدين في الغالب لدفع نفقات البنية التحتية، وهو نهج قديم يتبعه صانعو السياسة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق الوبائي وانكماش سوق الإسكان.سيضاف التمويل إلى 1.1 تريليون يوان في الدعم الجديد للبنية التحتية الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي حول 5.5%.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/الصين-قد-تفقد-ميزة-اقتصادية-جوهرية-هيمنت-عليها-طوال-46-عاما-لصالح-أمريكا-1062485564.html
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الصين, اقتصاد
الصين تدرس إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 220 مليار دولار
20:51 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
تدرس وزارة المالية الصينية السماح للحكومات المحلية ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) من السندات الخاصة في النصف الثاني من هذا العام، في عملية تسريع غير مسبوقة لتمويل البنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد المحاصر في البلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص على دراية بالأمر، سيتم تقديم مبيعات السندات من حصة العام المقبل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريع الإصدارات بهذه الطريقة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في بكين بشأن الاضطرابات المحيطة
بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في السابق، لم تبدأ الحكومات المحلية في بيع الديون حتى بداية يناير/ كانون الثاني من العام الجديد، عندما تبدأ سنة الميزانية الجديدة. وبالتالي، فإن اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني يحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الدولة (الحكومة) وقد يحتاج أيضا إلى موافقة من الهيئة التشريعية للبلد، المجلس الشعبي الوطني.
سيتم استخدام الدين في الغالب لدفع نفقات البنية التحتية، وهو نهج قديم يتبعه صانعو السياسة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق الوبائي
وانكماش سوق الإسكان.
سيضاف التمويل إلى 1.1 تريليون يوان في الدعم الجديد للبنية التحتية الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي حول 5.5%.