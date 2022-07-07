https://arabic.sputniknews.com/20220707/الكويت-قبول-استقالة-النائب-العام-بعد-اعتراضه-على-تعيينه-في-منصب-أدنى-1064833863.html

الكويت... قبول استقالة النائب العام بعد اعتراضه على تعيينه في "منصب أدنى"

الكويت... قبول استقالة النائب العام بعد اعتراضه على تعيينه في "منصب أدنى"

أعلن وزير العدل الكويتي المستشار جمال الجلاوي موافقته على استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، اعتبارا من اليوم الخميس، 7 يوليو/ تموز. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T18:31+0000

2022-07-07T18:31+0000

2022-07-07T18:31+0000

الكويت

أخبار الكويت اليوم

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وحسب صحيفة "القبس"، جاء في قرار وزير العدل "أنه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا قبول استقالة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اعتباراً من 7 يوليو 2022، وعلى وكيل الوزارة تنفيذ القرار وإبلاغه لذوي الشأن".وكان النائب العام المستقيل المستشار ضرار العسعوسي قدم استقالته، الثلاثاء الماضي، إلى الوزير المستشار جمال الجلاوي، معترضاً على ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.ووصف العسعوسي القرار بأنه "يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام".

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