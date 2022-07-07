https://arabic.sputniknews.com/20220707/المؤسسة-الحاكمة-العليا-في-أوكرانيا-تضم-مناصرين-لروسيا-1064814273.html
المؤسسة الحاكمة العليا في أوكرانيا تضم مناصرين لروسيا
المؤسسة الحاكمة العليا في أوكرانيا تضم مناصرين لروسيا
أعلن برلماني أوكراني وجود الكثيرين من مؤيدي روسيا في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:05+0000
2022-07-07T12:05+0000
2022-07-07T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للنائب إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله تحت قبة البرلمان، فإن عشرة أشخاص، على الأقل، من كبار المؤسسة العليا الأوكرانية مستعدون اليوم للوقوف إلى جانب روسيا وأوكرانيا المحررة.وقال كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إن اثنين من البرلمانيين الأوكرانيين قد بدآ يعملان مع روسيا على تحرير أوكرانيا من نظام كييف الموالي للغرب.وأضاف أن عدد الذين يؤيدون العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى إنهاء سيطرة المتطرفين على أوكرانيا من المنتسبين إلى السلطة التنفيذية والتشريعية الأوكرانية العليا سيتزايد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
المؤسسة الحاكمة العليا في أوكرانيا تضم مناصرين لروسيا
12:05 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
أعلن برلماني أوكراني وجود الكثيرين من مؤيدي روسيا في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية.
ووفقا للنائب إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله تحت قبة البرلمان، فإن عشرة أشخاص، على الأقل، من كبار المؤسسة العليا الأوكرانية مستعدون اليوم للوقوف إلى جانب روسيا وأوكرانيا المحررة.
وقال
كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إن اثنين من البرلمانيين الأوكرانيين قد بدآ يعملان مع روسيا على تحرير أوكرانيا من نظام كييف الموالي للغرب.
وأضاف أن عدد الذين يؤيدون العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى إنهاء سيطرة المتطرفين على أوكرانيا من المنتسبين إلى السلطة التنفيذية والتشريعية الأوكرانية العليا سيتزايد.