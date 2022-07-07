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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220707/المؤسسة-الحاكمة-العليا-في-أوكرانيا-تضم-مناصرين-لروسيا-1064814273.html
المؤسسة الحاكمة العليا في أوكرانيا تضم مناصرين لروسيا
المؤسسة الحاكمة العليا في أوكرانيا تضم مناصرين لروسيا
أعلن برلماني أوكراني وجود الكثيرين من مؤيدي روسيا في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:05+0000
2022-07-07T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للنائب إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله تحت قبة البرلمان، فإن عشرة أشخاص، على الأقل، من كبار المؤسسة العليا الأوكرانية مستعدون اليوم للوقوف إلى جانب روسيا وأوكرانيا المحررة.وقال كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إن اثنين من البرلمانيين الأوكرانيين قد بدآ يعملان مع روسيا على تحرير أوكرانيا من نظام كييف الموالي للغرب.وأضاف أن عدد الذين يؤيدون العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى إنهاء سيطرة المتطرفين على أوكرانيا من المنتسبين إلى السلطة التنفيذية والتشريعية الأوكرانية العليا سيتزايد.
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أخبار أوكرانيا

المؤسسة الحاكمة العليا في أوكرانيا تضم مناصرين لروسيا

12:05 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 07.07.2022)
© Sputnik . Андрей Стенин / الذهاب إلى بنك الصورتمثال مؤسسي كييف
تمثال مؤسسي كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Андрей Стенин
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أعلن برلماني أوكراني وجود الكثيرين من مؤيدي روسيا في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية.
ووفقا للنائب إيليا كيفا الذي منعته السلطات الأوكرانية من مواصلة عمله تحت قبة البرلمان، فإن عشرة أشخاص، على الأقل، من كبار المؤسسة العليا الأوكرانية مستعدون اليوم للوقوف إلى جانب روسيا وأوكرانيا المحررة.
وقال كيفا في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إن اثنين من البرلمانيين الأوكرانيين قد بدآ يعملان مع روسيا على تحرير أوكرانيا من نظام كييف الموالي للغرب.
وأضاف أن عدد الذين يؤيدون العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى إنهاء سيطرة المتطرفين على أوكرانيا من المنتسبين إلى السلطة التنفيذية والتشريعية الأوكرانية العليا سيتزايد.
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