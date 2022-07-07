https://arabic.sputniknews.com/20220707/المحكمة-العليا-في-القرم-الجرائم-المرتكبة-في-شبه-الجزيرة-خلال-سنوات-الحرب-إبادة-جماعية-1064795527.html
المحكمة العليا في القرم: الجرائم المرتكبة في شبه الجزيرة خلال سنوات الحرب إبادة جماعية
المحكمة العليا في القرم: الجرائم المرتكبة في شبه الجزيرة خلال سنوات الحرب إبادة جماعية
أقرت المحكمة العليا لشبه جزيرة القرم بأن تصرفات النازيين وشركائهم ضد السكان المدنيين وأسرى الحرب أثناء احتلال القرم خلال الحرب الوطنية العظمى هي إبادة جماعية. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T07:35+0000
2022-07-07T07:35+0000
2022-07-07T07:35+0000
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
جرائم حرب
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ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن القاضية تاتيانا غوتوفكينا، التي قرأت القرار، والذي جاء فيه "للاعتراف بالجرائم الثابتة والمكشوفة حديثًا التي ارتكبها الغزاة النازيون وشركائهم ضد ما لا يقل عن 219 ألف مدني وأسير حرب خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول - سابقا جمهورية القرم الاشتراكية السوفياتية المتمتعة بالحكم الذاتي - جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ... إبادة جماعية للجماعات القومية والعرقية التي كانت تشكل سكان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية".
شبه جزيرة القرم الروسية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, جرائم حرب
المحكمة العليا في القرم: الجرائم المرتكبة في شبه الجزيرة خلال سنوات الحرب إبادة جماعية
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أقرت المحكمة العليا لشبه جزيرة القرم بأن تصرفات النازيين وشركائهم ضد السكان المدنيين وأسرى الحرب أثناء احتلال القرم خلال الحرب الوطنية العظمى هي إبادة جماعية.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن القاضية تاتيانا غوتوفكينا، التي قرأت القرار، والذي جاء فيه "للاعتراف بالجرائم الثابتة والمكشوفة حديثًا التي ارتكبها الغزاة النازيون وشركائهم ضد ما لا يقل عن 219 ألف مدني وأسير حرب خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945 على أراضي جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول - سابقا جمهورية القرم الاشتراكية السوفياتية المتمتعة بالحكم الذاتي - جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ... إبادة جماعية للجماعات القومية والعرقية التي كانت تشكل سكان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية".