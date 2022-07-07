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المركزي المصري يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14.6% في يونيو الماضي
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14.6% في يونيو الماضي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 14.6% في يونيو/ حزيران الماضي. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:56+0000
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وكشف المركزي المصري في بيان له اليوم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقًا لمؤشراته، يبلغ 14.6% في يونيو الماضي، مقابل 13.3% في مايو 2022.وأشار البنك في بيانه إلى أن "الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يونيو الماضي مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في مايو 2022".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/جهاز-حكومي-مصري-التضخم-السنوي-وصل-إلى-149-في-أبريل-2022-1062049311.html
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اقتصاد, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
المركزي المصري يعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 14.6% في يونيو الماضي
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 14.6% في يونيو/ حزيران الماضي.
وكشف المركزي المصري في بيان
له اليوم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي وفقًا لمؤشراته، يبلغ 14.6% في يونيو الماضي، مقابل 13.3% في مايو 2022.
وأشار البنك في بيانه إلى أن "الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يونيو الماضي مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في مايو 2022".