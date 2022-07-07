المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في روسيا
09:02 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 07.07.2022)
افتتح عمله في يكاترينبورغ المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022"، المنصة الصناعية والتجارية والتصديرية المحلية الرئيسية. التطورات والاختراعات الأكثر إثارة للاهتمام ترون بعضها في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورجرار مصنع مينسك للجرارات، تم تقديمه في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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جرار مصنع مينسك للجرارات، تم تقديمه في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لمجمع إطلاق مركبة الإطلاق أنغارا في جناح شركة روسكوسموس الروسي في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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نموذج لمجمع إطلاق مركبة الإطلاق أنغارا في جناح شركة روسكوسموس الروسي في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور
روبوت روبي في جناح موسكو في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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روبوت روبي في جناح موسكو في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالزوار في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" يتفقدون الشاحنة القلابة ماز-651628 في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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الزوار في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" يتفقدون الشاحنة القلابة ماز-651628 في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالزوار أمام جناح أرمينيا في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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الزوار أمام جناح أرمينيا في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورسيارة Aurus Hydrogen الروسية في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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سيارة Aurus Hydrogen الروسية في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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نموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالدراجة النارية الكهربائية الروسية Aurus Merlon، التي طورها معهد "نامي" في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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الدراجة النارية الكهربائية الروسية Aurus Merlon، التي طورها معهد "نامي" في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورجناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكلب الآلي التابع لمفتشية الدولة للعقارات في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
الكلب الآلي التابع لمفتشية الدولة للعقارات في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة "بات موبيل" (سيارة باتمان) من تصميم الروسي يفغيني بوندورينكو، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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مركبة "بات موبيل" (سيارة باتمان) من تصميم الروسي يفغيني بوندورينكو، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لطائرة الركاب MS-21-300 في جناح "روساتوم"، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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نموذج لطائرة الركاب MS-21-300 في جناح "روساتوم"، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
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معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
ويستمر المعرض من 4-7 يوليو/ تموز.