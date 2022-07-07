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https://arabic.sputniknews.com/20220707/المعرض-الصناعي-الدولي-إنوبروم-2022-في-روسيا-1064796356.html
المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في روسيا
المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في روسيا
افتتح عمله في يكاترينبورغ المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022"، المنصة الصناعية والتجارية والتصديرية المحلية الرئيسية. التطورات والاختراعات الأكثر إثارة... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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ويستمر المعرض من 4-7 يوليو/ تموز.شاهد أيضا - الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
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фото, صور, وسائط متعددة, روسيا

المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في روسيا

09:02 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 07.07.2022)
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افتتح عمله في يكاترينبورغ المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022"، المنصة الصناعية والتجارية والتصديرية المحلية الرئيسية. التطورات والاختراعات الأكثر إثارة للاهتمام ترون بعضها في ألبوم "سبوتنيك".
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورجرار مصنع مينسك للجرارات، تم تقديمه في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
جرار مصنع مينسك للجرارات، تم تقديمه في المعرض الصناعي الدولي إنوبروم-2022 في إطار معرض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
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جرار مصنع مينسك للجرارات، تم تقديمه في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لمجمع إطلاق مركبة الإطلاق أنغارا في جناح شركة روسكوسموس الروسي في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
نموذج لمجمع إطلاق مركبة الإطلاق أنغارا في جناح شركة روسكوسموس الروسي في المعرض الصناعي الدولي إنوبروم-2022 في إطار معرض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
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نموذج لمجمع إطلاق مركبة الإطلاق أنغارا في جناح شركة روسكوسموس الروسي في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصور

روبوت روبي في جناح موسكو في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022

روبوت روبي في جناح موسكو في المعرض الصناعي الدولي &quot;إنوبروم-2022&quot; في إطار معرض &quot;يكاترينبورغ-إكسبو&quot;، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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روبوت روبي في جناح موسكو في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" في إطار معرض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022

© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالزوار في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" يتفقدون الشاحنة القلابة ماز-651628 في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
الزوار في المعرض الصناعي الدولي إنوبروم-2022 يتفقدون الشاحنة القلابة ماز-651628 في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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الزوار في المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم-2022" يتفقدون الشاحنة القلابة ماز-651628 في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالزوار أمام جناح أرمينيا في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
الزوار أمام جناح أرمينيا في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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الزوار أمام جناح أرمينيا في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورسيارة Aurus Hydrogen الروسية في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
سيارة Aurus Hydrogen الروسية في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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سيارة Aurus Hydrogen الروسية في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
نموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح روتيك (Rotek) في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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نموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالدراجة النارية الكهربائية الروسية Aurus Merlon، التي طورها معهد "نامي" في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
الدراجة النارية الكهربائية الروسية Aurus Merlon، التي طورها معهد نامي في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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الدراجة النارية الكهربائية الروسية Aurus Merlon، التي طورها معهد "نامي" في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورجناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
جناح روتيك (Rotek) في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Pavel Bednyakov
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جناح "روتيك" (Rotek) في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكلب الآلي التابع لمفتشية الدولة للعقارات في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
الكلب الآلي التابع لمفتشية الدولة للعقارات في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
الكلب الآلي التابع لمفتشية الدولة للعقارات في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaliy Belousov
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معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمركبة "بات موبيل" (سيارة باتمان) من تصميم الروسي يفغيني بوندورينكو، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
مركبة بات موبيل (سيارة باتمان) من تصميم الروسي يفغيني بوندورينكو، في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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مركبة "بات موبيل" (سيارة باتمان) من تصميم الروسي يفغيني بوندورينكو، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورنموذج لطائرة الركاب MS-21-300 في جناح "روساتوم"، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
نموذج لطائرة الركاب MS-21-300 في جناح روساتوم، في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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نموذج لطائرة الركاب MS-21-300 في جناح "روساتوم"، في معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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معرض "إنوبروم-2022"، في مركز لإقامة المعارض "يكاترينبورغ-إكسبو"، 6 يوليو 2022
ويستمر المعرض من 4-7 يوليو/ تموز.
شاهد أيضا - الكشف عن دراجة نارية كهربائية روسية تعمل في ظروف مناخية قاسية
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