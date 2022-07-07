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https://arabic.sputniknews.com/20220707/المودعون-اللبنانيون-يضرمون-النيران-على-عتبة-مصرف-لبنان-ويرشقونه-بالحجارة-1064811725.html
المودعون اللبنانيون يضرمون النيران على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
المودعون اللبنانيون يضرمون النيران على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
قطعت جمعية "صرخة المودعين" الطريق أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، وعمدوا إلى إشعال الإطارات في مدخل المصرف ورشقه بالزجاج والزيوت المشتعلة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:10+0000
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ودعت الجمعية إلى تجمع كبير أمام مصرف لبنان ضد التعاميم التي "تسرق المودعين"، ومنذ ساعات الصباح تجمهر المودعون أمام المصرف، رافعين لافتات تطالب بإعادة ودائعهم أو الحصول عليها بحسب سعر صرف منصة الصيرفة، بالإضافة إلى عبارات مناهضة لحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف.وقال المودع مارون كيروز لـ"سبوتنيك" إنه "على الجميع في لبنان والعالم أن يعلم أن مشكلتي هي إيداع أموال في المصرف وهو بدوره أساء استعمالها، ومن حقي أن أطالبه بها والدولة يجب أن تحميني من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الدولة، وحين تمتنع الدولة عن حمايتي لا قدر الله، من حقي أن أقاوم من سرق عمري لقد تعبت وأفنيت عمري في العمل فهل يحق لهم سرقتي؟".وقال المودع إبراهيم عبد الله إن "أقل ردة فعل هي الغضب بعد مرور ثلاث سنوات من سرقة حصاد عمرنا، فالنقابات عملت على مدى سنوات طوال لرفع الحد الأدنى للأجور، واليوم تدهور الاقتصاد وسرقوا أموالنا، فإذا لم نغضب من أجل حقنا وجهدنا ومستقبل أطفالنا فمتى سنغضب؟".وتابع: "من الجيد أن الناس لم تفقد أعصابها حتى الآن، نحن أمام قضية سرقة واضحة وظاهرة على العلن، والسارق معروف، أي المصارف، والضحايا هم المودعون، والمصارف أخذت الودائع وتصرفت بها واستثمرت في الدين العام، وهم على علم مسبق بخطورة هكذا استثمار، وهم على علم أيضا بالقيمة الفعلية لليرة اللبنانية وحاولوا تثبيتها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية".وختم: "لن نسكت وأدعو الناس أن لا تيأس بل يجب أن تنتفض وتغضب لاسترجاع الحقوق، والتراخي هو بمثابة منحهم صك براءة وتشريع لسرقة ودائعنا".
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لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك

المودعون اللبنانيون يضرمون النيران على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة

11:10 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bayالمودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
المودعون اللبنانيون يضرمون نيرانا على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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قطعت جمعية "صرخة المودعين" الطريق أمام مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، وعمدوا إلى إشعال الإطارات في مدخل المصرف ورشقه بالزجاج والزيوت المشتعلة.
ودعت الجمعية إلى تجمع كبير أمام مصرف لبنان ضد التعاميم التي "تسرق المودعين"، ومنذ ساعات الصباح تجمهر المودعون أمام المصرف، رافعين لافتات تطالب بإعادة ودائعهم أو الحصول عليها بحسب سعر صرف منصة الصيرفة، بالإضافة إلى عبارات مناهضة لحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف.
© Sputnik . Abed.K Bayالمودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
المودعون اللبنانيون يضرمون نيرانا على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
المودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
© Sputnik . Abed.K Bay
وقال المودع مارون كيروز لـ"سبوتنيك" إنه "على الجميع في لبنان والعالم أن يعلم أن مشكلتي هي إيداع أموال في المصرف وهو بدوره أساء استعمالها، ومن حقي أن أطالبه بها والدولة يجب أن تحميني من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الدولة، وحين تمتنع الدولة عن حمايتي لا قدر الله، من حقي أن أقاوم من سرق عمري لقد تعبت وأفنيت عمري في العمل فهل يحق لهم سرقتي؟".
© Sputnik . Abed.K Bayالمودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
المودعون اللبنانيون يضرمون نيرانا على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
المودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
© Sputnik . Abed.K Bay
وقال المودع إبراهيم عبد الله إن "أقل ردة فعل هي الغضب بعد مرور ثلاث سنوات من سرقة حصاد عمرنا، فالنقابات عملت على مدى سنوات طوال لرفع الحد الأدنى للأجور، واليوم تدهور الاقتصاد وسرقوا أموالنا، فإذا لم نغضب من أجل حقنا وجهدنا ومستقبل أطفالنا فمتى سنغضب؟".
وتابع: "من الجيد أن الناس لم تفقد أعصابها حتى الآن، نحن أمام قضية سرقة واضحة وظاهرة على العلن، والسارق معروف، أي المصارف، والضحايا هم المودعون، والمصارف أخذت الودائع وتصرفت بها واستثمرت في الدين العام، وهم على علم مسبق بخطورة هكذا استثمار، وهم على علم أيضا بالقيمة الفعلية لليرة اللبنانية وحاولوا تثبيتها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية".
© Sputnik . Abed.K Bayالمودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
المودعون اللبنانيون يضرمون نيرانا على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
المودعون اللبنانيون" يضرمون نيرانا" على عتبة مصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة
© Sputnik . Abed.K Bay
وختم: "لن نسكت وأدعو الناس أن لا تيأس بل يجب أن تنتفض وتغضب لاسترجاع الحقوق، والتراخي هو بمثابة منحهم صك براءة وتشريع لسرقة ودائعنا".
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