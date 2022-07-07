https://arabic.sputniknews.com/20220707/بعثة-الأمم-المتحدة-في-العراق-تعلن-انفجار-عبوة-ناسفة-في-فريق-إزالة-ألغام-وإصابة-7-بجروح-طفيفة-1064817301.html
بعثة الأمم المتحدة في العراق تعلن انفجار عبوة ناسفة في فريق إزالة ألغام وإصابة 7 بجروح طفيفة
بعثة الأمم المتحدة في العراق تعلن انفجار عبوة ناسفة في فريق إزالة ألغام وإصابة 7 بجروح طفيفة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق انفجار عبوة ناسفة في فريق لإزالة الألغام، وهو ما أسفر عن إصابة 7 بجروح طفيفة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T12:46+0000
2022-07-07T12:46+0000
2022-07-07T12:46+0000
أخبار العراق اليوم
ألغام
يونامي
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ووفقا لبيان نشره موقع رووداو ديجيتال، قد أكدت البعثة أنها طالبت بإجراء تحقيق معمق في الحادث.وقال البيان: "انفجرت عبوة ناسفة يوم الثلاثاء 5 يوليو/ تموز على مركبة تقلّ فريقاً لإزالة الألغام شمال العراق، مما أسفر عن إصابة سبعة موظفين بجروح طفيفة".وأوضح أن العبوة انفجرت "تحت حافلة صغيرة تقلّ فريقاً عراقياً لإزالة الألغام يضم نساء ورجال يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية(GCS) أثناء التوجه لموقع عملهم في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى".وأشار إلى أن البعثة طالبت السلطات العراقية بأن تجري "تحقيقاً معمقاً في الحادث وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام".وقال: "عمليات إزالة الألغام ضرورية لتمكين العودة الآمنة والكريمة للنازحين وضمان سلامة المجتمعات المحلية".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/لماذا-حذرت-الأمم-المتحدة-من-انفجار-شعبي-قادم-في-العراق-1062448715.html
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أخبار العراق اليوم, ألغام, يونامي
بعثة الأمم المتحدة في العراق تعلن انفجار عبوة ناسفة في فريق إزالة ألغام وإصابة 7 بجروح طفيفة
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق انفجار عبوة ناسفة في فريق لإزالة الألغام، وهو ما أسفر عن إصابة 7 بجروح طفيفة.
ووفقا لبيان نشره موقع رووداو ديجيتال
، قد أكدت البعثة أنها طالبت بإجراء تحقيق معمق في الحادث.
وقال البيان: "انفجرت عبوة ناسفة يوم الثلاثاء 5 يوليو/ تموز على مركبة تقلّ فريقاً لإزالة الألغام شمال العراق، مما أسفر عن إصابة سبعة موظفين بجروح طفيفة
".
وأوضح أن العبوة انفجرت "تحت حافلة صغيرة تقلّ فريقاً عراقياً لإزالة الألغام يضم نساء ورجال يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية(GCS) أثناء التوجه لموقع عملهم في قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى".
ولفت إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى وقد أفيد بأنهم في حالة مستقرة، وجرى إبلاغ السلطات العراقية بخصوص الحادث".
وأشار إلى أن البعثة طالبت السلطات العراقية بأن تجري "تحقيقاً معمقاً في الحادث وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام".
وأوضح بيان البعثة أن شركة (GCS) من شركاء دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام على مدى السنوات الثلاث الماضية من عملها في إزالة الألغام في نينوى.
وقال: "عمليات إزالة الألغام ضرورية لتمكين العودة الآمنة والكريمة للنازحين وضمان سلامة المجتمعات المحلية".