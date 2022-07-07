https://arabic.sputniknews.com/20220707/بعد-استلام-4-سفن-حربية-من-تركيا-معلومات-عن-البحرية-القطرية-وترتيبها-خليجيا-1064805208.html
بعد استلام 4 سفن حربية من تركيا... معلومات عن البحرية القطرية وترتيبها خليجيا
بعد استلام 4 سفن حربية من تركيا... معلومات عن البحرية القطرية وترتيبها خليجيا
أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات البحرية الأميرية تسلمت 4 سفن حربية من تركيا، لتنضم إلى أسطولها الحربي الذي يصنف في المرتبة رقم 38 عالميا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:25+0000
2022-07-07T10:25+0000
2022-07-07T10:25+0000
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ويمتلك الأسطول الحربي القطري 86 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم البحرية القطرية 4 كورفيتات و20 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية أخرى.وبينما تصنف في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم، فإن ترتيبها يأتي في المرتبة رقم 3 خليجيا بعد الأسطول الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 22 والأسطول الكويتي الذي يحتل المرتبة رقم 26، ومتقدمة عن الأسطول الإماراتي الذي يحتل المرتبة رقم 41 عالميا.ولأن إحصائيات الموقع لعام 2022، لا تشمل السفن المنضمة حديثا للأسطول الحربي القطري، فإن السفن الأربع، التي تسلمتها البحرية القطرية من تركيا تمثل إضافة لقوتها البحرية بما يسهم في رفع تصنيفها عالميا.وقالت وزارة الدفاع القطرية إن السفن الأربع، التي تسلمتها ضمن "مشروع الإبرار"، التي صنعتها شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220707/البحرية-القطرية-تتسلم-4-سفن-حربية-من-تركيا-فيديو-وصور-1064800720.html
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رصد عسكري, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
بعد استلام 4 سفن حربية من تركيا... معلومات عن البحرية القطرية وترتيبها خليجيا
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات البحرية الأميرية تسلمت 4 سفن حربية من تركيا، لتنضم إلى أسطولها الحربي الذي يصنف في المرتبة رقم 38 عالميا.
ويمتلك الأسطول الحربي القطري
86 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتضم البحرية القطرية 4 كورفيتات و20 سفينة دورية، إضافة إلى وحدات بحرية
أخرى.
وبينما تصنف في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا
في العالم، فإن ترتيبها يأتي في المرتبة رقم 3 خليجيا بعد الأسطول الإيراني الذي يحتل المرتبة رقم 22 والأسطول الكويتي الذي يحتل المرتبة رقم 26، ومتقدمة عن الأسطول الإماراتي الذي يحتل المرتبة رقم 41 عالميا.
ولأن إحصائيات الموقع لعام 2022، لا تشمل السفن المنضمة حديثا للأسطول الحربي القطري، فإن السفن الأربع، التي تسلمتها البحرية القطرية من تركيا تمثل إضافة لقوتها البحرية بما يسهم في رفع تصنيفها عالميا.
وقالت وزارة الدفاع القطرية إن السفن الأربع، التي تسلمتها ضمن "مشروع الإبرار"، التي صنعتها شركة "الأناضول" التركية لصناعة السفن في مدينة توزلا في تركيا.