https://arabic.sputniknews.com/20220707/بعد-محاولة-التجسس-على-حقل-كاريش-وزارة-إسرائيلية-عارضت-خطوة-جديدة-لبلادها-بشأن-حزب-الله-1064803796.html

بعد محاولة التجسس على حقل "كاريش"... وزارة إسرائيلية عارضت خطوة جديدة لبلادها بشأن "حزب الله"

بعد محاولة التجسس على حقل "كاريش"... وزارة إسرائيلية عارضت خطوة جديدة لبلادها بشأن "حزب الله"

كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن معارضة وزيرة الطاقة الإسرائيلية خطوة جديدة بشأن "حزب الله" اللبناني، بعد محاولة التجسس على حقل "كاريش" للغاز في البحر... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T09:50+0000

2022-07-07T09:50+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن وزارة الطاقة الإسرائيلية عارضت خطوة السماح، إعلاميا، بنشر محاولات "حزب الله" اللبناني ما أسمته بـ"الهجوم" على منصة التنقيب في حقل "كاريش" للغاز الطبيعي عبر طائرات مسيرة.وأكدت القناة العبرية أن الوزارة مارست ضغوطا كبيرة لمنع نشر أي شيء عن هجمات "حزب الله"، بدعوى أن هذا النشر قد يضر بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية، حيث نقلت الوزارة تحفظها على السماح بنشر مثل هذه المعلومات إلى الجهات الأمنية المعنية، وليس إلى وسائل الإعلام.وعزت الوزارة الإسرائيلية معارضتها هذه الخطوة إلى توقعها استخراج الغاز من حقل "كاريش" في غضون شهرين، وهو ما علق عليه، رام بن باراك، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الذي أكد إن لم تكشف إسرائيل عن هذه المحاولات لـ"حزب الله"، فإن الحزب نفسه كان سيقوم بذلك.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لـ "حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لحقل "كاريش" للغاز الأسبوع الماضي.وأعلن الجيش قبل أربعة أيام، أيضا، من اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، أسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية "كان"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".وصرح الجيش الإسرائيلي أنه أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ووقتها، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار أدرعي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

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