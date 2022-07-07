https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-العزلة-والإبادة-الجماعية-تجاه-السكان-في-دونباس-كانت-من-الجانب-الأوكراني-1064823007.html
بوتين: العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني
بوتين: العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T13:47+0000
2022-07-07T13:47+0000
2022-07-07T14:08+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
عزلة
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال لقاء مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا": "هذه عزلة وإبادة جماعية، إذا أخذنا في الاعتبار الضغط العسكري الذي ترافق لمدة ثماني سنوات"، مضيفا "سنفعل كل شيء لاستعادة الحياة بالكامل وتصبح طبيعية للأشخاص الذين يعيشون هناك".وأشار بوتين إلى أن روسيا ستساعد دونباس حتى يتمكن الناس هناك من العيش في ظروف جيدة.وتابع "وجد الناس هناك (في دونباس) لفترة طويلة - ثماني سنوات- أنفسهم، كما يقولون، بين السماء والأرض. هل تفهم ما هي المشكلة؟ لم يكن لديهم أي جوازات سفر - لا أوكراني ولا روسي. لم يتمكنوا من شراء حتى تذكرة طائرة للسفر في جميع أنحاء روسيا، لم يتمكنوا من شراء تذكرة. لم يتمكنوا من إرسال أطفالهم للدراسة. حتى إلى الجامعات الروسية. هناك حصة! هذا يعني أن العلاقات مع أوكرانيا قد فقدت، ولكن هناك لم يكن مع روسيا. أنا لا أتحدث عن القصف وما إلى ذلك".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عزلة, أخبار أوكرانيا
بوتين: العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني
13:47 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 14:08 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العزلة والإبادة الجماعية تجاه السكان في دونباس كانتا من الجانب الأوكراني.
وقال بوتين، اليوم الخميس، خلال لقاء مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا": "هذه عزلة وإبادة جماعية، إذا أخذنا في الاعتبار الضغط العسكري الذي ترافق لمدة ثماني سنوات"، مضيفا "سنفعل كل شيء لاستعادة الحياة بالكامل وتصبح طبيعية للأشخاص الذين يعيشون هناك".
وأشار بوتين إلى أن روسيا ستساعد دونباس حتى يتمكن الناس هناك من العيش في ظروف جيدة.
وتابع "وجد الناس هناك (في دونباس) لفترة طويلة - ثماني سنوات- أنفسهم، كما يقولون، بين السماء والأرض. هل تفهم ما هي المشكلة؟ لم يكن لديهم أي جوازات سفر - لا أوكراني ولا روسي. لم يتمكنوا من شراء حتى تذكرة طائرة للسفر في جميع أنحاء روسيا، لم يتمكنوا من شراء تذكرة. لم يتمكنوا من إرسال أطفالهم للدراسة. حتى إلى الجامعات الروسية. هناك حصة! هذا يعني أن العلاقات مع أوكرانيا قد فقدت، ولكن هناك لم يكن مع روسيا. أنا لا أتحدث عن القصف وما إلى ذلك".