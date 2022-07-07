https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-الغرب-دعم-الإرهاب-وأشعل-الحرب-في-دونباس-1064835575.html
بوتين: الغرب دعم الإرهاب وأشعل الحرب في دونباس
بوتين: الغرب دعم الإرهاب وأشعل الحرب في دونباس
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن إجراءات الدول المناهضة لروسيا بحق الأخيرة خلقت بعض الصعوبات، وإن لم تكن آثارها بالمستوى الذي كان الغرب... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:21+0000
2022-07-07T19:21+0000
2022-07-07T19:21+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين، خلال لقاء مع زعماء الكتل السياسية الممثلة في مجلس الدوما الروسي، "تخلق الإجراءات غير القانونية التي اتُخذت ضد روسيا صعوبات بالنسبة لنا، هذه حقيقة واضحة، ولكن آثارها ليست على الإطلاق تلك التي كان يراهن عليها من شنوا الحرب الاقتصادية ضد روسيا".وأضاف بوتين "إنهم (الغرب) ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا... ولذا يدعمون الإرهاب والنزعات الانفصالية في روسيا والقوى التخريبية في الداخل والطابور الخامس في بلادنا".وقال "ما يقال اليوم أننا بدأنا حربًا في دونباس. كلا... الغرب هو من أشعل الحرب من خلال تنظيم ودعم انقلاب مسلح ضد الدستور في أوكرانيا عام 2014، وتشجيع وتبرير الإبادة الجماعية ضد سكان دونباس. الغرب هو المحرض المباشر والمسؤول عما يجري اليوم".وأضاف بوتين بأن محاولات روسيا للحوار حول القضايا موضوع المخاوف قوبلت بالتجاهل، موضحًا: "رُفضت مقترحاتنا لتأسيس نظام أمني متوازن في أوروبا، ورُفضت مبادرات العمل المشترك بشأن مشكلة الدفاع الصاروخي، وتم تجاهل تحذيراتنا بشأن رفض توسع حلف الناتو، خاصة على حساب جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق".
https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-يريدون-إلحاق-الهزيمة-بنا-في-ساحة-المعركة-دعهم-يحاولون-1064831242.html
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روسيا, العالم
بوتين: الغرب دعم الإرهاب وأشعل الحرب في دونباس
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن إجراءات الدول المناهضة لروسيا بحق الأخيرة خلقت بعض الصعوبات، وإن لم تكن آثارها بالمستوى الذي كان الغرب ينشده.
وقال بوتين، خلال لقاء مع زعماء الكتل السياسية الممثلة في مجلس الدوما الروسي، "تخلق الإجراءات غير القانونية التي اتُخذت ضد روسيا صعوبات بالنسبة لنا، هذه حقيقة واضحة، ولكن آثارها ليست على الإطلاق تلك التي كان يراهن عليها من شنوا الحرب الاقتصادية ضد روسيا".
وأضاف بوتين "إنهم (الغرب) ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا... ولذا يدعمون الإرهاب والنزعات الانفصالية في روسيا والقوى التخريبية في الداخل والطابور الخامس في بلادنا".
وتابع "يجب أن يكون مفهومًا أنه لم يعد ممكنًا وقف انهيار النظام العالمي... محاولات الغرب لفرض نظام عالمي جديد على العالم محكوم عليها بالفشل".
وقال "ما يقال اليوم أننا بدأنا حربًا في دونباس. كلا... الغرب هو من أشعل الحرب من خلال تنظيم ودعم انقلاب مسلح ضد الدستور في أوكرانيا عام 2014، وتشجيع وتبرير الإبادة الجماعية ضد سكان دونباس. الغرب هو المحرض المباشر والمسؤول عما يجري اليوم".
وأضاف بوتين بأن محاولات روسيا للحوار حول القضايا موضوع المخاوف قوبلت بالتجاهل، موضحًا: "رُفضت مقترحاتنا لتأسيس نظام أمني متوازن في أوروبا، ورُفضت مبادرات العمل المشترك بشأن مشكلة الدفاع الصاروخي، وتم تجاهل تحذيراتنا بشأن رفض توسع حلف الناتو، خاصة على حساب جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق".