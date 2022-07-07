https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-روسيا-لديها-آفاق-حصاد-جيدة--1064829673.html

بوتين: روسيا لديها آفاق حصاد جيدة

بوتين: روسيا لديها آفاق حصاد جيدة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا تتوقع محصولا جيدا من الحبوب. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T16:18+0000

2022-07-07T16:18+0000

2022-07-07T16:18+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

حبوب

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وقال بوتين خلال اجتماع مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا": "إن روسيا لديها احتمالات جيدة للحصاد، حيث سيكون في أحد الأماكن نحو 130 مليون طن [من الحبوب]، هذه كمية كبيرة. إذا أخذنا في الاعتبار أن 800 مليون طن يتم إنتاجها في العالم، فنحن لدينا 130، هذا لائق"، مضيفا أن روسيا تحتفظ بالمركز الأول في تصدير القمح.وأشار إلى أنه "بالنسبة للحبوب في العام الماضي (في العام الزراعي 2021-2022) كان الحصاد في أحد المواقع أكثر من 40 مليون طن، وستكون هذه السنة الزراعية (2022-2023) 50 مليونًا على الأقل".هذا وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا، ولكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية.وقال بيسكوف للصحفيين: "حبوبنا متوفرة بكثرة، بالنظر إلى الاحتياجات، ولكن هناك الكثير من العقبات في طريقها إلى الأسواق العالمية التي تحتاجها، بسبب تلك العقوبات والقيود غير القانونية التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول".هذا وكشفت دراسة جديدة، يوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022.وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا" التلفزيونية، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/بيسكوف-الحبوب-الروسية-مطلوبة-كثيرا-لكنها-تواجه-صعوبة-للوصول-إلى-الأسواق-الخارجية-1064719374.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, حبوب