https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-لم-نبدأ-بعد-1064835447.html
بوتين: لم نبدأ بعد
بوتين: لم نبدأ بعد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قادة الأحزاب البرلمانية، إن روسيا لم تبدأ بعد إظهار قدرتها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:17+0000
2022-07-07T19:17+0000
2022-07-07T19:17+0000
العالم
روسيا
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وتابع، "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعهم يحاولون. لقد سمعنا الكثير بالفعل أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني. ولكن يبدو أن كل شيء ذاهب في هذا الاتجاه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
بوتين: لم نبدأ بعد
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قادة الأحزاب البرلمانية، إن روسيا لم تبدأ بعد إظهار قدرتها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع، "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعهم يحاولون. لقد سمعنا الكثير بالفعل أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني. ولكن يبدو أن كل شيء ذاهب في هذا الاتجاه".
وأضاف "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ العمل بشكل جدي حتى الآن" في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.