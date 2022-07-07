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روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول "النازية الجديدة" في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوتين-لم-نبدأ-بعد-1064835447.html
بوتين: لم نبدأ بعد
بوتين: لم نبدأ بعد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قادة الأحزاب البرلمانية، إن روسيا لم تبدأ بعد إظهار قدرتها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T19:17+0000
2022-07-07T19:17+0000
العالم
روسيا
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وتابع، "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعهم يحاولون. لقد سمعنا الكثير بالفعل أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني. ولكن يبدو أن كل شيء ذاهب في هذا الاتجاه".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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العالم, روسيا

بوتين: لم نبدأ بعد

19:17 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قادة الأحزاب البرلمانية، إن روسيا لم تبدأ بعد إظهار قدرتها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع، "نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنا ماذا يمكن أن أقول؟ دعهم يحاولون. لقد سمعنا الكثير بالفعل أن الغرب يريد أن يقاتلنا حتى آخر أوكراني. هذه مأساة للشعب الأوكراني. ولكن يبدو أن كل شيء ذاهب في هذا الاتجاه".
وأضاف "يجب أن يعلم الجميع أننا، بشكل عام، لم نبدأ العمل بشكل جدي حتى الآن" في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:53 GMT
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