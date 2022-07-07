https://arabic.sputniknews.com/20220707/بوريس-جونسون-يلقي-كلمة-في-داونينج-ستريت-وسط-توقعات-الاستقالة-1064812895.html
بوريس جونسون يعلن استقالته
بوريس جونسون يعلن استقالته
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T11:33+0000
2022-07-07T11:33+0000
2022-07-07T11:56+0000
العالم
بوريس جونسون
بريطانيا
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وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.ذكرت ذلك صحيفة "ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".
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العالم, بوريس جونسون, بريطانيا
بوريس جونسون يعلن استقالته
11:33 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كلمة في داونينغ ستريت استقالته من منصبه.
وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن عملية اختيار زعيم جديد لحزبه يجب أن تبدأ الآن: "من الواضح الآن أن حزب المحافظين يريد (تعيين) زعيم جديد للحزب وبالتالي رئيس وزراء جديد. اتفقت مع السيد غراهام برادي على أن ... عملية اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يجب أن تبدأ الآن".
هذا وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصل بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، لإعلامها نيته التنحي عن منصبه.
ذكرت ذلك صحيفة
"ميرور" البريطانية، مضيفة أن جونسون أجرى هذا الصباح "مكالمة مجاملة" مع الملكة لإبلاغها بنيته المغادرة.
في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اختار وزراء جددا، لشغل مناصب جميع الوزراء المستقيلين من حكومته.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن جونسون قام بتشكيل مجلس وزراء جديد، ليحل محل الحكومة التي استقال معظم أعضائها.
في المقابل، هدد زعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، بأن الحزب سيشرع في التصويت على سحب الثقة من جونسون للمرة الثانية، إذا لم يتم إقصاؤه من قبل المحافظين. وأضاف: "سيكون هناك تصويت على سحب الثقة إذا لم يتنح جونسون جانبا".