https://arabic.sputniknews.com/20220707/بيسكوف-بوتين-يقرر-شكل-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-مع-اقتراب-الموعد-1064803994.html
بيسكوف: بوتين يقرر شكل المشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب الموعد
بيسكوف: بوتين يقرر شكل المشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب الموعد
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقرر أفضل شكل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب موعد القمة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T09:53+0000
2022-07-07T09:53+0000
2022-07-07T09:53+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أنتم تعرفون ما يقوم به (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف في إندونيسيا اليوم. اجتماع مهم للغاية. تواصل روسيا المشاركة في أعمال مجموعة العشرين كدولة. ومع اقتراب موعد القمة، سيقرر الرئيس بشأن أفضل شكل للمشاركة في هذا الحدث".وفي وقت سابق، أبلغت موسكو إندونيسيا مسبقًا باعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث أن "شكل المشاركة سيكون حسب تطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, فلاديمير بوتين
بيسكوف: بوتين يقرر شكل المشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب الموعد
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقرر أفضل شكل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين مع اقتراب موعد القمة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "أنتم تعرفون ما يقوم به (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف في إندونيسيا اليوم. اجتماع مهم للغاية. تواصل روسيا المشاركة في أعمال مجموعة العشرين كدولة. ومع اقتراب موعد القمة، سيقرر الرئيس بشأن أفضل شكل للمشاركة في هذا الحدث".
وفي وقت سابق، أبلغت موسكو إندونيسيا مسبقًا باعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشاركة في قمة مجموعة العشرين، حيث أن "شكل المشاركة سيكون حسب تطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا".