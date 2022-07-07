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https://arabic.sputniknews.com/20220707/بيسكوف-عن-استقالة-جونسون-الوشيكة-الشعب-البريطاني-هو-من-يقيم-عمل-حكومته-1064805101.html
بيسكوف عن استقالة جونسون الوشيكة: الشعب البريطاني هو من يقيم عمل حكومته
بيسكوف عن استقالة جونسون الوشيكة: الشعب البريطاني هو من يقيم عمل حكومته
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، معلقا على الاستقالة الوشيكة لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إن الشعب البريطاني هو من يقيِم... 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T10:15+0000
2022-07-07T10:15+0000
روسيا
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا على سؤال عما إذا كان من الممكن القول إن استقالة جونسون هي مؤشر لفشل الخطاب المعادي لروسيا، وما إذا كان من الممكن التعويل على اتخاذ الحكومة البريطانية الجديدة موقفا أكثر توازنا: "لا، لا أعتقد أن هذه هي الصياغة الصحيحة للسؤال، هذا ليس فشلا، ولسنا من نقيم خطاب مجلس الوزراء البريطاني. هناك نظام سياسي معقد للغاية ويمكن لأي شخص ليس لديه دعم شعبي أن يقود الحكومة. على ما يبدو، السيد جونسون ينتمي إلى هؤلاء الناس. لذلك، ليس من واجبنا أن نعطي (تقييما)، على أية حال، فلندع للبريطانيين أنفسهم تقييم عمل حكوماتهم".وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
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روسيا, بريطانيا

بيسكوف عن استقالة جونسون الوشيكة: الشعب البريطاني هو من يقيم عمل حكومته

10:15 GMT 07.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، معلقا على الاستقالة الوشيكة لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إن الشعب البريطاني هو من يقيِم عمل حكومته.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين مجيبا على سؤال عما إذا كان من الممكن القول إن استقالة جونسون هي مؤشر لفشل الخطاب المعادي لروسيا، وما إذا كان من الممكن التعويل على اتخاذ الحكومة البريطانية الجديدة موقفا أكثر توازنا: "لا، لا أعتقد أن هذه هي الصياغة الصحيحة للسؤال، هذا ليس فشلا، ولسنا من نقيم خطاب مجلس الوزراء البريطاني. هناك نظام سياسي معقد للغاية ويمكن لأي شخص ليس لديه دعم شعبي أن يقود الحكومة. على ما يبدو، السيد جونسون ينتمي إلى هؤلاء الناس. لذلك، ليس من واجبنا أن نعطي (تقييما)، على أية حال، فلندع للبريطانيين أنفسهم تقييم عمل حكوماتهم".
يذكر أن وسائل إعلام بريطانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتنحى من منصبه.
وأفادت قناة "آي تي في" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحى من منصبه، فيما أعلنت قناة "بي بي سي" أن جونسون سيعلن عن الاستقالة في الساعات المقبلة.
فيما أشارت صحيفة أن جونسون وافق على الاستقالة، لكنه يريد البقاء في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد.
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