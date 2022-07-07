https://arabic.sputniknews.com/20220707/تدمير-تمثالستونهنج-الصخري-بنسخته-الأمريكيةفيديو-1064793692.html
تدمير تمثال "ستونهنج" الصخري بنسخته الأمريكية... فيديو
تدمير تمثال "ستونهنج" الصخري بنسخته الأمريكية... فيديو
تعرض نصب يكتنفه الغموض في ولاية جورجيا الأمريكية لأضرار بالغة في انفجار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ليتم هدمه لاحقا بالكامل لأسباب تتعلق بالسلامة. 07.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-07T06:17+0000
2022-07-07T06:17+0000
2022-07-07T06:28+0000
مجتمع
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وتحقق السلطات الحكومية والمحلية في الحادث باعتباره تفجيرًا. تم بناء أحجار Georgia Guidestones من الغرانيت في عام 1980 وتضمنت رسائل مميزة للإنسانية بثماني لغات.وقال مكتب التحقيقات في جورجيا في بيان، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين فجروا عبوة ناسفة في حوالي الساعة 4:00 من صباح يوم الأربعاء 6 يوليو" ، مضيفا أن السلطات في مقاطعة إلبرت طلبت مساعدتها في التحقيق.ووفقا لكريستوفر كوباس، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية Elberton Granite Association، فقد تم تدمير أحد جناحي النصب التذكاري تماما.يذكر أنه تم تصميم أحجار Georgia Guidestones كنسخة أمريكية من Stonehenge megalith الشهير في إنجلترا، من الغرانيت المحلي في عام 1979، وكشف النقاب عنها في عام 1980. وقال الرجل الغامض الذي كلف بالنصب التذكاري، والذي استخدم الاسم المستعار روبرت سي كريستيان ، إنه يمثل "مجموعة صغيرة من الأمريكيين المخلصين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
تدمير تمثال "ستونهنج" الصخري بنسخته الأمريكية... فيديو
06:17 GMT 07.07.2022 (تم التحديث: 06:28 GMT 07.07.2022) تابعنا عبر
تعرض نصب يكتنفه الغموض في ولاية جورجيا الأمريكية لأضرار بالغة في انفجار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ليتم هدمه لاحقا بالكامل لأسباب تتعلق بالسلامة.
وتحقق السلطات الحكومية والمحلية في الحادث باعتباره تفجيرًا. تم بناء أحجار Georgia Guidestones من الغرانيت في عام 1980 وتضمنت رسائل مميزة للإنسانية بثماني لغات.
وقال مكتب التحقيقات
في جورجيا في بيان، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مجهولين فجروا عبوة ناسفة في حوالي الساعة 4:00 من صباح يوم الأربعاء 6 يوليو" ، مضيفا أن السلطات في مقاطعة إلبرت طلبت مساعدتها في التحقيق.
ووفقا لكريستوفر كوباس، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية Elberton Granite Association، فقد تم تدمير أحد جناحي النصب التذكاري تماما.
يذكر أنه تم تصميم أحجار Georgia Guidestones كنسخة أمريكية من Stonehenge megalith الشهير في إنجلترا، من الغرانيت المحلي في عام 1979، وكشف النقاب عنها في عام 1980. وقال الرجل الغامض الذي كلف بالنصب التذكاري، والذي استخدم الاسم المستعار روبرت سي كريستيان ، إنه يمثل "مجموعة صغيرة من الأمريكيين المخلصين".