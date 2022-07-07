https://arabic.sputniknews.com/20220707/تركيا-وإسرائيل-توقعان-اتفاقية-طيران-متبادلة-1064808942.html

تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية طيران متبادلة

تركيا وإسرائيل توقعان اتفاقية طيران متبادلة

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن تركيا وإسرائيل ستوقعان على اتفاقية طيران متبادلة هي الأولى منذ العام 1951. 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T10:36+0000

2022-07-07T10:36+0000

2022-07-07T10:36+0000

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046900824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6321105f545f55c013a9e293dfbfc1c7.jpg

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، عن ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل الإسرائيلية، أن بلادها ستوقع مع تركيا اتفاقية طيران متبادل هي الأولى منذ الاعتراف التركي بإسرائيل في العام 1951.وذكرت الوزيرة الإسرائيلية أن هذه الاتفاقية ستعزز بدورها العلاقات الثنائية، وتسمح بزيادة حركة الطيران بين البلدين، كما أن الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الجوار في المنطقة تعد أداة استراتيجية لتنمية الاقتصاد الإسرائيلي والحفاظ على صمود بلادها في المنطقة.وأوضحت الصحيفة أن الخطوة التركية الإسرائيلية المشتركة جاءت بعد مناقشات مكثفة بينهما، سبقها لقاء جمع بين الوزيرة الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، ونظيرها التركي، قبل عدة أشهر مضت. ولم تكشف الصحيفة عن ماهية الاتفاقية الجديدة بين البلدين.وكانت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن بلادها ستعيد فتح ملحقتيها الاقتصادية والتجارية لدى سفارتها في العاصمة التركية، أنقرة.ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أكدت من خلالها أن بلادها تعتزم إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في تركيا.وأوضحت الوزيرة الإسرائيلية أن إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في إسطنبول سيبدأ مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التزام إسرائيل بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا.وذكرت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أن حجم التبادل التجاري بين بلادها وتركيا لعام 2021، قد بلغ 7.7مليار دولار، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة مع عام 2020.وشددت أورنا باربيفاي على أن إسرائيل تعتزم الترويج لمؤتمر اقتصادي مشترك مع تركيا، بعد أكثر من عقد من الزمان، بدعوى أن تلك الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير إلى تركيا، في الوقت الراهن.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن