https://arabic.sputniknews.com/20220707/تقرير-السعودية-تدرس-استضافة-مسؤول-إسرائيلي-رفيع-المستوى-خلال-زيارة-بايدن-1064827139.html

تقرير: السعودية تدرس استضافة مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال زيارة بايدن

تقرير: السعودية تدرس استضافة مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال زيارة بايدن

قال مسؤول سعودي كبير، إن المملكة تدرس إمكانية السماح بعقد اجتماع ثلاثي بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين وإسرائيليين، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أو... 07.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-07T15:25+0000

2022-07-07T15:25+0000

2022-07-07T15:25+0000

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جو بايدن

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وذكر المسؤول الذي يعمل كمستشار سياسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لموقع "واينت" الإسرائيلي، إن تفكير المملكة يأتي استعدادا لزيارة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.وذكر الموقع أن إقامة مثل هذا الاجتماع يرتبط "بالتأكيد بنجاح رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط"، خصوصا نجاح رحلته الى الرياض، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة سيناريو بين الرياض وواشنطن تنضم بموجبه شخصية إسرائيلية كبيرة (مثل رئيس مجلس الأمن القومي أو رئيس جهاز الموساد) إلى طائرة بايدن الذي سينطلق إلى السعودية، لكن التقديرات أن احتمال حدوث هذا لا زالت ضعيفة.وفي السيناريو الذي تنجح فيه زيارة بايدن إلى السعودية، يحتمل إجراء مثل هذا الاجتماع الثلاثي، كما يصفه المستشار الكبير لولي العهد السعودي، ولفت الموقع إلى أن كل من إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية ستدرس حينها سيناريوهات كل جانب واعتباراته.وإذا تمت هذه الخطوة فإنها تخفف من التوتر وتراجع العلاقات بين الرياض وواشنطن، وأيضا تساعد في صرف الانتباه عن بايدن الذي تعرض لانتقادات نتيجة ما يعتقد أنه "تغير في موقفه من المملكة" على ضوء أزمة النفط، لكن هذا الإجراء ربما يشكل ضغطا على ولي العهد السعودي من جانب الجيل الأكبر سنا والمحافظ، بحسب التقرير.وذكر الموقع أنه على الجانب الإسرائيلي، سيكون رئيس الحكومة يائير لابيد سعيدا بأن تطأ قدم أحد مسؤوليه الأراضي السعودية، حتى لو لم يكن "المسؤول الأكبر"، وفي حال حضر المقابلة خلال زيارة بايدن فإنها ستكون فرصة أيضا للاجتماع مع قادة 9 دول عربية دعيت للمشاركة في قمة الدول الخليجية.وفقا للتقرير، تعتقد إسرائيل أن هناك فرصة لبلوغ تفاهمات حول "خطوات تطبيع صغيرة - متوسطة" مع السعودية، مثل السماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق عبر المجال الجوي السعودي، والسماح للحجاج المسلمين من إسرائيل بالسفر إلى الحج بصورة مباشرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/مستشارة-بايدن-السعودية-تغيرت-كثيرا-فيما-يتعلق-باليهود-1064776080.html

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